飆升272倍！王陽明真跡1.16億元成交　創明代書法作品拍賣紀錄

明代思想家、文學家王陽明的手書詩翰，近日在日本大阪拍賣，最終以21.8億日圓（約合1.16億港元，含傭金）成交，不僅較起拍價飆升272倍，還一舉創下明代書法作品在公開拍賣場合的世界紀錄。



手卷全貌。（寧波晚報）

裝匣內側。（寧波晚報）

《王陽明先生詩翰》手卷以僅800萬日圓（約合43萬港元）的相對低價起拍。競價開始後便進入白熱化階段，加價階梯常以1億日圓為單位跳躍式攀升，並在最終以21.8億日圓成交。

王守仁，號陽明，寧波余姚人，獲封「新建伯」，謚號「文成」。他創立的陽明心學對日本以及東亞其他國家有較大影響，日本著名企業家稻盛和夫的經營理念受其影響巨大。

而出現在拍賣場上的這卷手書內容，是王陽明的行書七言長詩《夜宿玉笥山雲儲洞用李簽事韻》，水墨紙本「玉笥之山仙所居，下有玄窟名雲儲。人言此中感異夢，我亦因之夢華胥…」落款為「正德庚辰（1520年）六月望，陽明山人書於玉笥山之大秀峰頂」鈐有「陽明山人之印」朱文印，明確標示了書寫的時間與地點。

大白話題跋。（寧波晚報）

翁同龢的「同龢」白文印與「叔平」朱文印。（寧波晚報）

「翰林院編修福山王懿榮私印」白文印。（寧波晚報）

長尾甲題寫的引首。（寧波晚報）

「陽明山人之印」朱文印。（寧波晚報）

作品尺寸宏闊，保存較好，全卷長744厘米，寬32厘米，氣勢非凡。卷首有近代日本漢學家、書法家長尾甲（號雨山）題寫的引首「王文成詩翰」並鈐印。長尾甲曾在上海任商務印書館編輯顧問，與吳昌碩、羅振玉、內藤湖南等人交遊甚密。

卷面上的收藏印則有「翰林院編修福山王懿榮私印」白文印，以及翁同龢的「同龢」白文印與「叔平」朱文印。王懿榮是晚清著名金石學家，以「發現和收藏甲骨第一人」被世人所知，在八國聯軍入侵北京時投井殉節；翁同龢是晚清兩朝帝師，也是著名收藏家，「叔平」就是他的號。

王陽明的書法傳世不多，今次拍賣的手書長卷，較為珍貴，一經釋出便以「天價」成交，亦有力證明了中國文化藝術品的價值韌性與吸引力。