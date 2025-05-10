深圳也有沙田、葵涌、西貢？　港深有多少相同地名？全因巧合？

沙田、葵涌、西貢......這些都是香港的地方，但大家或許沒留意到，原來一河之隔的深圳也有着相同地名，而且兩地「撞名」例子還有不少。



兩個西貢都在東面？

香港西貢有海鮮街，不少遊客慕名而至。小圖為深圳西貢村。（視覺中國/當代中國授權）

香港和深圳現在是兩個世界級大城市，然而歷史上兩地同屬一縣。直至十九世紀，清朝積弱，屢受外侮，還被迫簽訂多條不平等條約，割地賠款，兩地才從此「分家」。

因為山水相連，又同根、同源、同文化，所以傳統上港深兩地居民對地方命名的習慣、方法多有相似，這便是地方「撞名」的一大原因。

西貢就是例子。香港和深圳的西貢都在海邊，而且都是名為「西」，卻地處東面。有報道稱，港澳西貢得名都大約在明代，鄭和下西洋後，不少東南亞和中東國家開始到中國朝貢，因為兩地均可供西來朝貢的船停泊，故名為「西貢」。

香港的西貢在新界東，現在是18區之一，範圍除了「香港後花園」的西貢市一帶，還包括將軍澳新市鎮，人口約50萬。而深圳的西貢地處大鵬新區的大鵬半島南端，仍是一處小鄉村，據報戶籍人口只有200多人，以客家人為主。

比亞迪廠房在哪個葵涌？

香港葵涌有繁忙貨櫃碼頭，深圳葵涌則比亞迪的廠房。（視覺中國/當代中國授權）

葵涌是另一個例子，香港和深圳的葵涌都曾經有天然河道（涌），而河道兩旁均長滿了葵樹，因而被稱為葵涌。

香港的葵涌在1960年代開始成為市鎮，至1970年代因興建貨櫃碼頭而迅速發展，成為香港的工商業重鎮。目前葵涌屬新界西的葵青區，人口稠密。

深圳葵涌又是在大鵬新區，與建有核電站的大亞灣相鄰。

說到深圳葵涌，便要提到電動汽車巨頭比亞迪。比亞迪總部在深圳，第一個自行建造的工業園區就在深圳葵涌。如果有人說比亞迪在葵涌有佔地40萬平方米大型廠房，不用懷疑，因為說的是深圳的葵涌，不是香港的葵涌。

相同地名全因巧合？

香港沙田自上世紀70年代開始急速發展，目前全區人口逾70萬。（視覺中國/當代中國授權）

當然，香港和深圳某些地方「撞名」，也可能純屬巧合，不一定涉及文化原因，這類的例子有沙田。

香港沙田作為地區的名稱只有100多年歷史。她的核心地區以往名為瀝源，指的是城門河口清澈的河水。1898年英國租借新界後，官員到各地考察，第一站是瀝源一條叫沙田圍的鄉村，因為和當地居民語言不暢，英國人誤把沙田當作整個地區的名稱，並源用至今。

沙田上世紀70年代發展成新市鎮，目前人口超過70萬，是香港18區中人口最多的一個。沙田區內除了有眾多私人屋苑和公共屋邨，還有48條原居民鄉村，其中的大圍村已有400多年歷史。

順帶一提，瀝源的名稱後來用以命名沙田第一條公共屋邨，也就是沙田市中心附近的瀝源邨。

相約沙田地鐵站擺烏龍？

香港和深圳均有沙田站，有網友因而搞錯地方。大圖為香港沙田站月台，小圖為深圳沙田站出入口。（網上圖片）

而深圳的沙田地處坪山區，與惠州市惠陽區交界。據報道，深圳的沙田是1988年行政區劃從「大隊」分拆為村時，因為當地有「沙瀝」和「田腳」兩個片區，便各取一字為村名，稱為沙田。目前深圳沙田已發展成常住人口萬多人的社區，區內有不少工廠企業，並已通地鐵。

香港和深圳的兩個沙田曾成為新聞的「主角」。2023年5月，有香港網友在社交平台發文，稱在二手拍賣網出售一頂CAP帽，隨後與買家相約「沙田地（港）鐵站」交收。

到了交收當日，這名網友告知買家自己會稍遲5至10分鐘，未料對方卻回覆「我現在到龍崗站了」。網友聞言覺得不對勁，細問下才發現買家是內地人，以為交收地點是深圳的沙田地鐵站。

後來事件被傳媒報道，成為一時熱話，雖然有讀者質疑有人「編故事」，但很多人也因此知道港深各有一個沙田。

車公廟站附近沒有廟？

深圳車公廟站附近是繁華商業區，地名來由的車公廟早已不存在。小圖為香港的車公廟。（視覺中國/當代中國授權）

說到沙田，還要提到另一個「撞名」的地方——車公廟。

香港的車公廟在沙田大圍，是香港著名寺廟之一，農歷大年初三香火尤為鼎盛。距車公廟不遠處的港鐵車站，亦被命名為車公廟站。

而深圳地鐵同樣有車公廟站，就在福田區。該站附近高樓大廈林立，卻看不見車公廟的影蹤。據報道，原來的車公廟是在1938年被侵華日軍所拆毀，自此不復存在。

除了剛才提到的幾個例子，香港和深圳「撞名」的地方還有大坑、鯉魚門、坪洲、黃竹坑、白沙灣、東涌、大水坑、白芒等等。

（當代中國製圖）

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