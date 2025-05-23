張學友東莞演唱會撞期高考！市民狂投訴要求延期　文旅局咁回應

貓眼APP宣布，張學友60+巡迴演唱會東莞站（下稱張學友東莞演唱會）確定於6月6日至6月8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開三場。據了解，演唱會演出時間為6月6日、6月7日、6月8日的晚上7點半開始，時長約120分鐘。



因為演唱會有兩天時間正好與2025年高考時間「重合」，附近又是東莞市第六高級中學考點，因此遭到當地一些市民的投訴，希望演唱會延期。 5月22日，東莞市文化廣電旅遊體育局回應稱，「張學友演唱會的開始時間為6月6日至8日晚上19時30分，時長約2.5小時。 6月7日和8日的高考開考時間為上午9時00分，結束時間為下午17時00分，演唱會舉辦的時段和高考的時段沒有重疊。」



歌神張學友。

當地媒體曾在官方微信兩次發布了張學友東莞演唱會的推播文章，在文章評論區，記者看到，有一些網友對張學友東莞演唱會選擇在了高考時間舉辦表示了質疑，認為會影響到考生以及附近考點的交通，有些不妥。也有一些網友認為高考考試是在白天，演唱會是晚上舉辦，不會對高考產生影響。

當地的「陽光熱線問政平台」多位網友進行投訴反映。（縱覽新聞）

有網民發文稱，「這三天正是高考的日子，演唱會場館和高考考點東莞市第六高級中學距離只有2公里。即使政府承諾做好了萬全的措施和預案，身為高考的家長，我們仍有諸多顧慮，即使只有萬分之一的可能對高考產生影響。」這名網民在貼文中質疑，高考時間早已固定，全年檔期充裕，演唱會為何一定要選擇在高考時間舉辦。

東莞當局：演唱會舉辦的時段和高考的時段沒有重疊

東莞市文化廣電旅遊體育局針對上述反映帖子，回覆稱，張學友演唱會的開始時間為6月6日至8日晚上19時30分，時長約2.5小時。 6月7日和8日的高考開考時間為上午9時00分，結束時間為下午17時00分，演唱會舉辦的時段和高考的時段沒有重疊。

針對場地，文旅局稱舉辦演唱會的東莞籃球中心是一個封閉的室內場館，離場館最近的高考考點東莞市第六高級中學直線距離約有1.6公里。經現場測試，並結合籃球中心過去舉辦大型演出的情況綜合研判，對外產生的噪音較小。

張學友演場會在東莞引發爭議。（視覺中國）

此外，本市高考考生赴考及返回基本都由學校集中組織，並全程由交警護送。演唱會開始時，高考當天的考試已經結束。演唱會舉辦期間，籃球中心及週邊地區會有相對應的車輛及人員聚集，交警部門會事先做好週邊道路交通管制疏導。

演東莞市文化廣電旅遊體育局強調，唱會舉辦期間，我們將會同相關部門嚴格加強對演唱會全過程的監督管理，並落實各項保障措施。考生在高考備考、交通出行等方面如需協助，可事先跟所在學校聯繫，學校會全力做好高考考生服務，確保考生順利赴考。

東莞市招生辦公室的工作人員表示，之前已接獲許多家長反映，希望演唱會能延後。市裏對此很重視，召集相關部門已開過多次專門會議，也做了一些相對應的保障措施，確保不對考生產生影響。

上述工作人員稱，演唱會開始時間是晚上19點30分，觀眾聚集時間一般是下午17點，這個時間點是高考考試結束的時間，考生返程會由交警帶隊乘車離開考點，同時，交警部門和多個部門也會在周邊對交通進行疏通。目前，他們暫時沒有接到演唱會延期的消息。