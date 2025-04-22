張學友演唱會開234場被傳缺錢　直接否認揭背後原因　預告70+再見

「歌神」張學友赴台舉行一連9場台北小巨蛋「張學友60＋」巡迴演唱會，20日是最終場，令許多歌迷相當不捨，最後這三場也是補辦去年延期的場次，他直言：「希望今天我的表現可以讓大家覺得這10個月是值得的。」巧合的是，這也是他這套巡演的第234場，將會是張學友的演唱會紀錄裡面最長的、最多場數的，「希望張學友不會再讓大家失望」。



「歌神」張學友赴台舉行一連9場台北小巨蛋「張學友60＋」巡迴演唱會。（資料圖片）

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雖然已經唱了234場，張學友坦言還是很緊張，第一因為是補場的最後一場，不能再讓大家失望，第二是「心裡面總有個虛榮，張學友超過了上一次了，要找緊張、開拓的理由總有很多的，也覺得非常興奮」，他唱完這場演唱會，就要離開台灣，可能就有一段時間才可以赴台跟大家見面，他希望大家好好保重自己，身體健康，每天生活開開心心，等待他下一次回來。

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已經60幾歲的他，巡演還是如此多場，也有人說是不是他缺錢，張學友表示不是因為缺錢，「只是我覺得自己還不夠好，我自己應該是可以再好一點，好，當然是一個抽象的概念，就像美一樣」，他笑說至今很多人還是喊他帥，他完全無法理解，「心裡不知道是苦還是甜」，逗得全場哈哈大笑。

張學友堅持求新求變，他喊話：「只要我繼續堅持下去，繼續多留意自己的表演，我想我一定會更好。」也跟歌迷保證，很快就會回來做「70+」。

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