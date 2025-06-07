中國最高村莊在哪？　海拔5000米以上、氧氣含量不及平原一半

中國海拔最高的村莊在哪裏？網上有不同的說法，但可以肯定的是，這些村莊海拔都在5,000米以上，氧氣含量不及正常一半，多數人難以適應......



AI答案：西藏推瓦村

推瓦村居民以放牧為生，圖為牧民在結冰湖上趕羊轉場。（視覺中國/當代中國授權）

說中國海拔最高的村莊，大家應該會想到「世界屋脊」上的西藏。如果在網上搜尋相關資料，出現最多的答案是西藏山南市浪卡子縣打隆鄉的推瓦村。

給出該個答案的不單有傳統媒體和網媒，還有網上百科全書，甚至是當下最「紅」AI模型。

推瓦村在西藏首府拉薩西南130多公里，海拔5,070米。該村只有約150名居民，都以放牧維生。

推瓦村旁邊就是普莫雍錯（湖），又緊臨庫拉崗日雪山，風景美得讓人心醉。惟當地氧氣含量只及平原一半、全年平均氣溫只有零下5度，卻是對人類健康極嚴峻挑戰。

改善生活 戶戶供氧

推瓦村村民遷入新房屋，生活條件大有改善，例如家裏已有供氣設備（牆上）。小圖為推瓦村環境。（網上圖片）

居民說，即使是土生土長，他們也經常會「頭暈、喘不上氣」。

據報道，因為環境太惡劣，以往推瓦村居民平均壽命還不到50歲。

為了改善生活環境，當局2024年為居民建設了35間新式房屋。新房屋不單有供暖，更每戶配備供氣設備，令推瓦村成為西藏首個實現全村供暖供氧的地方，當時傳媒報道就用上了「中國海拔最高村莊」等字詞。

有着中國海拔最高村莊之名，到訪推瓦村的遊客漸多。據報當地已有26戶村民，將自家打造成接待遊客民宿。當然，大家要到當地旅遊，還是要考慮高山反應問題。

有比5070米更高的？

普瑪江塘鄉的薩藏村，海拔可能達到5,080米。圖為普瑪江塘鄉為居民新建房屋。（網上圖片）

說了一大堆，到底推瓦村是否中國海拔最高村莊？很可能不是。有人提出，浪卡子縣普瑪江塘鄉的村莊，海拔或比推瓦村稍高。

這些村莊海拔有多高？說法很多，《中國日報網》一篇題為「西藏首個極高海拔農牧民眾康養中心投入使用」之報道，提到入住該中心的「均來自海拔5,080公尺（米）以上的普瑪江塘鄉的查布、沙空、薩藏、措果四個村」。

另外，有官媒提到普瑪江塘鄉是中國海拔最高鄉級行政區，平均海拔5,373米。當然，數字是算上了雪山等的平均海拔，鄉政府所在薩藏村或達不到如此高度。

還有比5,080米更高的村嗎？有網民又提出，西藏阿里地區日土縣松西村，才是中國乃至世界海拔最高村莊，只是該村沒有傳媒「炒作」，不太為人所知。

新藏線松西村：5200米

松西村海拔5,200米以上。小圖為經過松西村的新藏公路。（網上圖片）

松西村就在G219新藏公路旁邊，挑戰這條號稱世界最高公路的遊客，都必會經過。在松西村口，人們就會看到一塊日土縣旅遊局立的石碑，標註着海拔5,218米，該數字與地圖軟件及網上地圖測量很接近。

說完海拔最高村莊，中國海拔最低村莊又在哪裏呢？

官方沒有說法，傳媒亦幾乎沒有提到。惟有網民認為，它肯定不在海拔「正數」的沿海地區，應該到中國海拔最低點、-154米的新疆吐魯番艾丁湖附近尋找。

《人民網》此前曾報道，艾丁湖附近的莊子村，海拔是－140米。

（當代中國製圖）

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