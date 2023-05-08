首部香港上畫西藏電影《撞死了一隻羊》　導演萬瑪才旦53歲病逝

綜合內媒消息，今日（5月8日），據多位電影人士確認，藏族導演萬瑪才旦去世，終年53歲。萬瑪才旦被業界譽為中國百年影史藏族母語電影及藏地新浪潮的開創者。



萬瑪才旦，1969年12月出生於青海海南藏族自治州，先後畢業於西北民族大學、北京電影學院。2003年開始電影編導工作。主要作品包括《靜靜的嘛呢石》（2005）、《尋找智美更登》（2007）、《塔洛》（2015）、《撞死了一隻羊》（2018）等。

2005年，萬瑪才旦因長片處女作《靜靜的嘛呢石》引起影壇關注，獲得第25屆中國電影金雞獎最佳導演處女作獎，第9屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳導演獎，第10屆釜山國際電影節新浪潮特別獎，第30屆香港國際電影節國際影評人聯盟獎等電影節獎項。

2015年，萬瑪才旦憑藉《塔洛》入圍威尼斯影展地平線競賽單元，贏得金馬獎最佳改編劇本獎，以及第52屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影三項提名。2016年擔任第19屆上海國際電影節評委。2018年憑藉《撞死了一隻羊》再度入圍威尼斯電影節地平線競賽單元，並以編劇身分奪得該單元的最佳劇本獎，該片由王家衛監製，是香港有史以來首部正式公映的西藏電影。