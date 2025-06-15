43歲著名主持人金昀病逝　患｢心臟的癌症｣曾被下逾100次病危通知

43歲內地著名主持人金昀驚傳病逝，同在主持界的友人白瑞發文透露，金昀在進入深切治療部搶救15天後，因多重器官衰竭不幸離世。金昀2012年確診「肺動脈高壓」，該病更被稱為「心臟的癌症」，抗病長達13年之久。



著名主持人金昀病逝。（網絡圖片）

著名主持人金昀病逝。（網絡圖片）

著名主持人金昀病逝。（網絡圖片）

綜合內媒報道，金昀已於4月30日在杭州一家醫院病逝，在此之前因罹患肺動脈高壓，歷經13年與病魔的艱苦抗爭，期間共收到超過100次病危通知書。

金昀曾是上海廣播電台的知名主持人，主持過多檔節目，包括《滾動新聞》、《活到100歲》、《今晚》、《教子有方》等，憑著專業能力與親和力獲得聽眾喜愛。

2013年，她因參加歌唱選秀節目《媽媽咪呀》節目而廣為人知，並以嘹亮卻略帶沙啞的嗓音演唱《海闊天空》，將自身抗病經歷融入表演，感動了無數觀眾。儘管需隨身攜帶藥物，她仍堅持站立完成整場錄製，展現了對舞台的尊重與生命的頑強。

當時她在舞台上坦然透露自己罹患肺動脈高壓，醫生預言僅剩3年壽命。

根據資料，肺動脈高壓屬肺高壓一種，當肺動脈因故收窄，心臟需要更用力泵送血液繼而導致肺動脈壓力持續升高，最終或引致病人心臟衰竭和死亡。肺動脈高壓致死率高，甚至比許多常見的癌症還要高，因此也被稱為「心臟的癌症」。