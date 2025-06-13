蔡語芯逝世｜閨密團跪求勿曝光拔管照　控人未死家屬已欲賣其手袋

40歲車模蔡語芯（車模界林志玲）在台北市「法瑞診所」施打牛奶針後昏迷多日，家屬12日決定拔管，遺體已送往台北市第2殯儀館。



然而，蔡語芯的閨密們指控家屬包括媽媽及哥哥急著拔管，且在她仍昏迷時就已經整理名牌包等遺物。

車模蔡語芯在台北市「法瑞診所」施打牛奶針後昏迷多日，家屬12日決定拔管。（IG@tttttttttina9）

閨密團控家屬貪圖其財產急拔管 蔡語芯昏迷時哥哥卻疑欲賣其名牌袋（點圖放大了解更多）：

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今年5月25日蔡語芯到台北市大安區的「法瑞診所」進行舒眠電波療程，經院長吳紹琥施打牛奶針後，蔡語芯因陷入昏迷緊急送醫，昏迷19天都沒能醒來。

蔡女家屬先前已提出拔管要求，但蔡女好友央求家屬延後拔管，可是蔡女並無好轉跡象，家屬最終在12日下午決定拔管，好友聽聞又到現場下跪求「等奇蹟」，不過家屬還是維持拔管決定。

據悉，蔡語芯的閨密們在社群媒體上發文指控，蔡的哥哥在她昏迷第5天時，就在整理名牌等遺物，有意變賣換錢，且媽媽和哥哥在確定能拿到蔡女的兩間房子和1000多萬台幣的賠償金後，就決定拔管，怒轟家屬拿蔡女的命換錢。

針對傳聞，根據《三立新聞》報導，蔡語芯哥哥駁斥，並表示他自己不缺錢，無須用妹妹的命來換錢，痛批閨密團的話簡直空穴來風。他並沒有跟醫生達成任何和解，目前都還在司法偵查的程序中，未來不排除對閨密團的不實言論提告。

有「車模界林志玲」稱號的的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯（Facebook@蔡語芯）

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