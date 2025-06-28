香港直飛張家界　夏日必訪的避暑山水天堂

夏日炎炎想逃離酷暑？湖南張家界是絕佳選擇！這片世界級峰林仙境，以鬼斧神工的砂岩奇觀著稱。

如今，香港更有直飛航班到張家界，約兩個半小時即達，輕鬆開啟避暑之旅。暑假就來張家界，沉浸於清涼綠意與震撼山水之中吧！



張家界袁家界 懸浮在雲端的魔幻峰林

位於武陵源核心景區内的袁家界，是張家界國家森林公園最耀眼的寶石之一，放眼望去，千座石英砂岩峰柱拔地沖天，在雲涌霧繞間若隱若現，仿佛能瞬間將大家帶到《阿凡達》的潘多拉星球之中，令人歎為觀止！

在袁家界中，最震撼的莫過於乾坤柱——這座垂直高度達380米的擎天巨岩刺破蒼穹，正是《阿凡達》中懸浮山的原型。

武陵源風景名勝區，擁有3,000多座形狀奇異的山峰、800多條溪澗。同時亦有岩溶洞穴、瀑布群及天然森林，美不勝收。 （Shutterstock/當代中國授權）

袁家界中氣勢磅礴的山水，繚繞的山間雲霧，形狀各異的奇峰怪石，構成一幅幅壯觀的水墨畫。（Shutterstock/當代中國授權）

張家界的百龍天梯，以326米的高度獲《健力士世界紀錄大全》認證為世界「最高戶外電梯」，有「世界第一梯」的稱號。（Shutterstock/當代中國授權）

移步至一旁的迷魂台俯瞰，這裏是袁家界景區最好的天然觀景台之一，可見嶙峋奇峰如千軍列陣，當夕陽餘暉灑落時，整片峰林更會披上一層若隱若現的夢幻金紗衣，壯麗迷人。

盛夏時分，袁家界的溫度比市區足足低了低了5℃以上，實為一片渾然天成的清涼祕境。

若從張家界市區出發，可乘車約30分鐘抵達武陵源門票站，再轉乘至百龍天梯下站，搭乘「世界最高戶外電梯」直達山頂，輕鬆開啟奇幻峰林之旅。

張家界天門山 步步驚心的仙山秘境

如果説袁家界是地表的峰林傳奇，那麽距離張家界市區約8公里的天門山，便是懸於雲端的仙山秘境！

乘搭「天門索道」凌空飛渡，約7,500米的索道之旅如穿梭雲海，25分鐘後即可到達海拔1,518米的巔峰之境。

張家界奇山秀水，世所罕見，主峰海拔超過1500米的天門山，更被譽為「湘西第一神山」。（Getty/當代中國授權）

沿着天門山山壁修建的「鬼谷棧道」，長約60米，地板以玻璃製成，走在棧道上，低頭就看見幾百米深的懸崖深淵，讓人膽戰心驚。（Getty/當代中國授權）

幸運的話，還能一睹張家界「天門吐霧」奇觀——一團團雲霧從山洞中翻湧而出，看起來宛如仙境。（Getty/當代中國授權）

天門洞是天門山最著名的奇觀，也是張家界最具代表的景點之一，只見巨山腹中竟劈出高131.5米、寬57米的穿岩巨洞，猶如天界之門，因而得名。

沿陡峭的999級天梯攀至天門洞前，巨大的穿山岩洞赫然眼前，大雨過後，還會出現雲霧翻騰穿洞而過的恢弘景象。而貼着絕壁延伸的玻璃棧道，腳下空谷一覽無遺，步步驚心，相信能考驗大家的膽量極限！

張家界雲天渡 一線天 深壑間的透明天際線

想要更刺激的體驗？橫跨於張家界大峽谷兩岸的「雲天渡」，絕對能刷新大家對高空刺激的認知。

作為全球最長、最高的玻璃橋，「雲天渡」以430米的總長度及300米的垂直高度橫跨張家界大峽谷，可容納約800人。

在張家界大峽谷玻璃橋上行走，仿佛在天空漫步一般，每一步都如渡雲端，因此被賦予「雲天渡」這個夢幻的名字。（Shutterstock/當代中國授權）

大家漫步在玻璃橋上，猶如橫跨於山峰之間，腳底是萬丈深淵的山谷，大家敢挑戰嗎？（視覺中國/當代中國授權）

聽着一線天瀑布的瀑聲轟鳴，沁涼的水汽頓時消解盛夏燥熱。（小紅書）

橋面採用全透明玻璃鋪設，大家漫步在玻璃橋上，猶如橫跨於山峰之間，腳底是萬丈深淵的山谷，當大家聚精會神於腳尖時，可感受那一份刺激和震撼。

深入張家界峽谷腹地，驚喜不止于橋，沿東側棧道下行，可到達一線天瀑布。晴天時，可見瀑布如銀絲垂落深澗；雨天則化身雲中走廊，聽着腳下的瀑聲轟鳴，沁涼的水汽頓時消解盛夏燥熱。

張家界金鞭溪 武陵源腹地的森林長廊

最後一站，我們來到金鞭溪。位於張家界國家森林公園東部的金鞭溪，全長7.5公里，連接袁家界和黃石寨景區，是天然的避暑勝地，夏季平均最高氣溫不超過18℃，溪水清澈冰凉，可在指定淺灘赤腳玩水。

沿着金鞭溪邊的紅砂岩棧道步行，抬頭就能看見兩岸高達300公尺以上的石英砂岩峰柱。其中最著名的是金鞭岩——一座380公尺高的獨立石峰，表面有金色條紋，夕陽下會反射金光。

沿着金鞭溪邊的紅砂岩棧道步行，幸運的話，還能邂逅毛茸茸的野生獼猴。（小紅書）

金鞭溪内，珙桐、楠木等古樹盤根錯節，溪水潺潺流動，綠意盎然，如置身綠野仙蹤世界之中。（小紅書）

金鞭溪蜿蜒於張家界國家森林公園東部，串聯起袁家界與黃石寨兩大景區，是武陵源景區的翡翠脈絡。（小紅書）

棧道被茂密的原始森林覆蓋，生長著珙桐、楠木等古樹，空氣非常清新。幸運的話，沿途還能遇到野生獼猴，尤其在跳魚潭、千里相會等地點，能看到小猴子在溪邊喝水。

這個暑假，就讓張家界的絕世風光、沁涼綠意與清新空氣，為大家洗滌塵囂，留下難忘的山水印記。準備好探索這片大自然的鬼斧神工了嗎？

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