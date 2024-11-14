張家界耗費25億元打造大庸古城　惟連年持續虧損日均售票不足20張

湖南張家界的大庸古城自2021年試營運以來就持續虧損，總投入金額約25億元（人民幣，下同），如今已累計虧損逾5億元，今年上半年的日均購票人數更是不足20人。近日，湖南省委書記沈曉明在張家界調研經濟社會發展情況並主持召開座談會，他強調「加快建設世界一流旅遊目的地」，期間他到了大庸古城。



大庸古城。（每日經濟新聞）

張家界市府所在地古稱大庸。1994年4月4日，經國務院批准，大庸市更名為張家界市。圍繞着「大庸」這個歷史IP，當地斥資約25億元推出了「大庸古城」項目。

大庸古城位於張家界市中心區域，2016年6月破土動工，2021年6月試營運，2022年8月全面完工，是「張家界單體投資最大的城市旅遊文化項目」。

按最初設想，項目建成後，大庸古城預計將實現年營業收入4.85億元、淨利潤1.85億元。可自2021年6月以來，大庸古城持續虧損，且虧損幅度不斷擴大。

數據顯示，2021年至2023年，大庸古城分別虧損8366.29萬元、1.51億元、2.49億元。今年8月26日，張家界旅遊集團股份有限公司發布的2024年半年報顯示，大庸古城上半年購票人數僅錄得0.23萬人，按年降幅為81.89%。

沈曉明在張家界調研。（湖南衛視）

目前，大庸古城已進入重整程序。9月19日，張家界發布公告，公司全資子公司張家界大庸古城發展有限公司被張家界中院裁定進入重整程序。若重整失敗，大庸古城存在被法院宣告破產的風險。

目前，全國多地都在支持旅遊企業盤活存量旅遊項目與存量旅遊資產。湖南已經有了盤活旅遊項目的動作。

今年11月，沈曉明曾暗訪洞庭湖博物館，要求針對博物館建成後長期閒置的問題，深入研究可持續、有效益的營運機制，有效盤活公共資源。之後媒體探訪發現，洞庭湖博物館在長期閒置後已重新動工。

今次在大庸古城，沈曉明察看了古城規劃建設營運現狀，了解資產負債、重整進展等情況。他指出，要盤活存量資產，積極探索「旅遊+」新模式新路徑，推動旅遊發展提質增效。