尋迹寧夏「世遺」　解鎖失落西夏王朝的千年密碼

寧夏，一個名字充滿詩意的地方，既有高山、大漠，亦有森林、湖泊，同時亦隱藏了源遠流長的歷史文化。

巍然聳立於賀蘭山東麓的西夏陵，是曾雄踞西北二百年的西夏王朝的見證，近日，隨着西夏陵成功申遺，這座承載文明記憶的「東方金字塔群」終於向世界揭開其神秘面紗......



西夏陵 賀蘭山下的王朝印記

踏入西夏陵，仿佛打開了一本塵封已久的厚重歷史書卷。

這片位於寧夏銀川平原西北部、賀蘭山東麓的陵墓遺址群，佔地近40平方公里，是全國現存規模最大、地面遺迹保存最完整的帝王陵園之一。

西夏陵内，9座帝陵與 271座陪葬墓錯落分布，每座帝陵皆坐北朝南，呈縱長方形，是獨立的建築群體，規模可與明十三陵媲美。

「東方金字塔」西夏陵揭示了中國古代帝王的喪葬習俗，有機會到寧夏旅遊的話，一定要到現場感受其氣勢。（視覺中國/當代中國授權）

西夏陵外觀極具特色，融合秦、漢、唐、宋皇陵之長，又受佛教影響，以八角形密簷式的陵台最為矚目，這些陵台猶如「東方金字塔」，層層密簷堆疊，由下至上逐漸收窄，呈三角形。

雖經歲月侵蝕，夯土斑駁，西夏陵卻依然氣勢雄渾，在賀蘭山下靜靜矗立，風雨無懼。

西夏於公元1038 年建立，其存續近兩百年，與遼、北宋及金、南宋先後鼎立。後被蒙古消滅，由於元朝未修西夏史，諸多史料匱乏，為這個王朝蒙上了神秘面紗。圖為西夏文壽陵殘碑。（網上圖片）

然而，未知是否受「帝王之氣」庇佑，據當地居民流傳，西夏陵屹立多年以來，一直寸草不生，連鳥兒也不曾降落於墳上，令王陵顯得神秘莫測。

近日，隨着這處承載文明記憶的遺址成功申遺，成為中國第60項世界遺產瑰寶，它所訴說的西夏王朝的輝煌與滄桑、所見證的二百年燦爛文明，得以更廣泛地被世界知曉與珍視。

拜寺口雙塔 西夏佛塔的藝術瑰寶

寧夏還有多處歷史古迹承載西夏歷史，其中位於銀川的寧夏旅遊熱點賀蘭山拜寺口雙塔，便是建於西夏時期的古迹，至今已有千年歷史。

清朝乾隆四年，銀川曾發生8級大地震，附近的建築均被震毀，但拜寺口雙塔卻依然屹立於崇山峻嶺之中，展現了西夏建築的高超技術。

拜寺口雙塔，融合了中國傳統磚塔建築與西夏藏傳佛教的外貌，極具特色。（視覺中國/當代中國授權）

拜寺口雙塔是兩座八角密簷式空心磚塔，雖不設基座，卻穩穩紮根大地，歷經近千年風雨。

東塔高39米，挺拔秀麗，西塔高41米，更顯雄壯，雙塔塔身布滿琉璃瓦裝飾，各層檐下，還有栩栩如生的磚雕獸頭、佛像以及各種花卉圖案，形制相近而又各具風姿。

相傳，雙塔為飛來之物，護佑此地風調雨順，更為其增添了幾分神秘色彩，讓人不禁沉醉於這座西夏佛塔的藝術魅力之中。

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