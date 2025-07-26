北魏帝陵出土羅馬金幣　證實墓主竟是這位皇帝

河南洛陽邙山於2012年發現一座北魏時期的高等級墓葬，儘管陵墓遭嚴重破壞，但考古人員最終憑藉一枚來自東羅馬帝國的金幣，確認墓主人為北魏節閔帝元恭。該發現被認為是中西交流史與中國皇室考古的重要成果。



央視YouTube頻道「中華國寶」7月20日播出的節目《奧秘2024》介紹，這座陵墓位於洛陽邙山，考古人員於2012年7月進行發掘。初步研判該墓為北魏時期的最高等級帝陵，因墓道寬約三公尺。惟進一步挖掘後發現多處盜洞，墓內結構與陪葬建築幾乎全毀，僅存三層石砌台基與一段石質門檻，推斷曾遭有組織破壞。

圖為出土於北魏節閔帝陵墓的東羅馬金幣。（央視YT）

儘管如此，考古隊在墓中發現一枚東羅馬皇帝阿納斯塔修斯一世時期（491年至518年在位）鑄造的金幣，為斷定墓主身份提供關鍵線索。節目指出，該枚金幣的流通時間與節閔帝在位年份531年接近，成為考古學家判定墓主人為節閔帝的關鍵依據。

節目進一步指出，自北魏孝文帝於494年遷都洛陽後，共有14位皇帝在位，歷代帝陵中已確認的僅有4座。在排除造反稱帝者文景帝，以及被追尊的文穆帝、孝宣帝後，尚待確認的皇帝包括節閔帝、孝武帝、元朗與元曄。

節目分析，孝武帝葬於咸陽，元釗為節閔帝即位前自盡，元朗與元曄皆於死前遭廢黜，排除後，符合條件者僅剩節閔帝，進一步佐證其為墓主。

至於為何節閔帝陵墓會遭到嚴重破壞，考古人員推測可能出於政治報復，但史書未有明確記載。

節閔帝元恭在位僅一年，身處北魏末年政爭激烈的時期。此次考古成果不僅確認其身分，也顯示北魏晚期仍與東羅馬帝國保持間接聯繫。