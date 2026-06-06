小城大業｜甘肅瓜州縣錢是大風刮來的？一架架風車轉出兩百億GDP

你知道嗎？遠在甘肅戈壁灘上的瓜州縣，是一個風力資源極為豐富的地方。瓜州作為「全國風電裝機第一縣」，風電裝置容量已突破1,200千萬瓦，穩居全國縣域第一。這片廣袤平坦的戈壁，是如何靠一座座巨大的風車，成為「風電之都」呢？



甘肅酒泉瓜州縣：全國風電裝機第一縣

瓜州縣俯瞰圖，城鎮遠處是廣袤開闊的戈壁灘，佇立着一座座風力發電機。（視覺中國/當代中國授權）

瓜州縣，原名安西縣，是甘肅西北部酒泉市的一個縣，位於河西走廊的西端。瓜州縣面積達到2.4萬平方千米，其中風能可利用面積達到1萬平方千米，占比超過42%。

瓜州素有「世界風庫」之稱，風能資源十分優越，有國家電投集團、國家能源集團、中國華電等34戶大型風電開發企業布局瓜州風電市場，建設了58座風電場，安裝了各類風電機組5,400多台，風電總儲量高達4,000萬千瓦。因此，瓜州被譽為「全國風電裝機第一縣」，還獲得了「中國新能源產業百強縣」稱號。

（當代中國製圖）

從「防風」到「用風」 瓜州將風害變廢為寶

瓜州的風能發展歷程，大致可分為三個階段，先是防風治沙，再累積科學測風數據，並推進大型規模化風電項目落地。

瓜州戈壁荒漠廣布，年均降水量不足50毫米，蒸發量卻高達2,500毫米以上，荒漠化面積逾2,482萬畝，風沙一度嚴重影響當地生產生活和生態安全。

自上世紀50年代起，瓜州開始探索防風治沙，並逐步開展防護林建設。經過幾十年的持續治理，當地生態環境明顯改善，逐漸出現「只見風吹樹梢搖，不見風沙壓農田」的新景象。

瓜州風電資源品質穩定且產能充足，縣域內可新增新能源開發量超1億千瓦。（Getty/當代中國授權）

在生態治理初見成效後，瓜州開始不再只把風看作需要防範的自然力量，而是進一步思考如何把豐富的風資源轉化為發展優勢。

1997年，為科學掌握瓜州的風力資源狀況，第一座測風塔在縣城北側的北大橋戈壁灘上建立。

測風人員不論風雨，均以人手採集風力數據，為日後大規模風力發電開發提供了科學依據。這不僅讓瓜州在風電開發上搶佔先機，也使瓜州真正成為新能源開發的先行者。

其後，瓜州的風電產業逐漸進入快速發展階段。2006年3月，瓜州首個大型風電項目（10萬千瓦）開始動工建設，瓜州縣風電大開發從此拉開了序幕。三年後，全國首個千萬千瓦級風電基地在酒泉奠基，瓜州作為主要布局區域，風電開發建設進入高峰期。

多年來，瓜州縣以「工業強縣」為方向，重點開發風能與太陽能資源，藉此帶動工業增長和財政收入，全力建設「風電之都」。（Getty/當代中國授權）

隨着國家大型風電基地建設持續推進，瓜州的資源優勢、前期測風成果和產業基礎逐步轉化為發展動能，風電裝機規模快速擴張，並加快融入全國能源配置格局。

到2025年底，瓜州風電裝機容量已突破1,200萬千瓦，穩居全國縣域第一，年發電量可達數百億度。這些電力透過特高壓線路實現「西電東送」，使瓜州成為國家能源戰略的關鍵節點。

風電產業的蓬勃發展，也帶動了地方經濟快速增長。2020年的GDP為96.7億元（人民幣，下同），而2024年就達到200.2億元，在短短四年內增長了接近一倍，增速位列全省第二。因此，當地人常戲稱：「瓜州的錢都是大風刮來的」。

為何是瓜州？如何從「一陣風」吹成「一條鏈」？

瓜州地處甘肅河西走廊的西端，位於祁連山、馬鬃山之間的疏勒河谷，受特殊地形形成的「狹管效應」影響，當地風力強勁，長期受大風和風沙天氣影響。然而，從風能角度看，這又是天然、環保的能源寶藏。

首先，瓜州的自然條件十分適合發展風電。

一方面，瓜州風力資源量大質優，風向穩定，風能密度高；另一方面，風電場選址於廣闊平坦的戈壁沙漠上，集中連片的可利用面積大、土地成本低，是全球最適宜建設大型風電場的區域之一。而且瓜州乾旱少雨，適合風電機組安全穩定運行。

瓜州地區夜間風大、白天光照足，風電與光電在日夜與季節上具備天然的發電互補性。將風力發電機組與光伏陣列布置在同一區域，能提高發電效率和土地利用率。（網上圖片）

地理位置方面，瓜州地處甘肅河西走廊西端，毗鄰新疆、青海，是連通三省電網的重要樞紐，也是「西電東送」戰略的關鍵節點。憑藉這優勢，瓜州被納入國家大型風光電基地規劃的核心布局，為產業發展提供堅實後盾。

在此基礎上，瓜州風電發展不再單純「賣電」，而是進一步往設備製造和相關配套發展。當地逐步建設塔筒、葉片、整機組裝等生產環節，同時推動電網配套、儲能和技術研發，令整個產業有了更完整的技術支撑。

由此可見，瓜州的優勢並不只是風大，更在於能把風電資源一步步轉化為一條成熟的產業鏈，進一步擦亮「世界風庫」這張名片。

瓜州風電產業未來如何轉型？

除了風能產業這一核心支柱外，瓜州正在積極探索「風電+文旅」的跨界融合新路徑。

當地依據規模宏壯、綿延不絕的風機矩陣和廣袤戈壁的獨特景觀，打造特色打卡點和風電科普研學基地。同時，完善交通、導覽等文旅配套設施，帶動村民就近就業增收，實現鄉村振興。

瓜州風電產業已經不再是簡單的資源開發，而是一個集高端製造、智能運維、多能互補於一體的現代化產業體系，為西部地區資源型城市轉型提供了成功樣本。

圖為甘肅省酒泉市瓜州縣拍攝的三峽恒基能脈瓜州「雙塔一機」光熱電站局部景象。這座電站採用雙塔雙鏡場設計，在同等鏡場面積下可提升約24%的聚光效率，進而提高發電能力。（網上圖片）

應時而動，順勢而為，瓜州縣抓緊河西特大型新能源基地建設的機遇，科學布局新能源製氫、多晶硅等項目，積極引進培育儲能電池、智能運維等關聯產業，加快新能源及其上下遊產業深度融合。

昔日橫行肆虐的西北風，今天已成為造福瓜州百姓的「聚寶盆」。從過去視風為害，到今天變防風為用風、化風害為資源，瓜州幾代人的願望，終於一步步變成現實。

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