小城大業｜打破日韓壟斷！河南許昌市靠一根髮絲成爲假髮王國？

一頂時尚假髮幫助你改變形象，耳目一新。但你會否知道，手中的假髮可能來自河南許昌市？



許昌市是世界聞名的「假髮之都」，來看幾個數字：全球每10頂假髮，6頂來自這裏；在跨國電商平台上，平均每2秒就有一頂許昌假髮交易；2025年出口額達172億元。



一根輕柔的髮絲，如何交織成覆蓋全球的假髮王國？



假髮用家除了為遮蓋脫髮、白髮或禿頭，重建自信外，近年多了一班追求時尚及多變造型的年輕愛美男女，利用假髮嘗試不同風格和形象，追上潮流。（視覺中國/當代中國授權）

河南許昌：世界假髮之都

許昌，古稱潁昌府、許州，是河南省地級市，總面積4,979平方公里。在這個常住人口435.7萬的小城，有超過4,000家假髮企業，約30萬從業者，即每15人中，就有1個從事跟假髮相關的工作。

河南省許昌市是「世界假髮之都」，佔全球6成市場份額；2025年出口額達172億元人民幣。

河南省許昌市是「世界假髮之都」，佔全球6成市場份額；2025年出口額達172億元人民幣。（視覺中國/當代中國授權）

被譽為「世界假髮之都」的許昌，生產3,000多種髮製品，外銷到全球120多個國家和地區，包括北美、非洲等。

許昌假髮銷量穩佔全球銷量6成，2025年出口額達172億元人民幣，是全球最大的髮製品生產基地及出口大國。

河南許昌市基本資料及假髮產業規模

（當代中國製圖）

打破日韓壟斷 許昌建自主假髮品牌

早於明朝開始，許昌已跟假髮產業結緣。嘉靖年間，許昌人開始嘗試製作假髮道具，用於戲劇演出。到了清朝末年，約1900年，許昌靈井泉店村一位村民與德國商人合辦了該市第一家髮莊，從國內收購頭髮，初步加工後銷往歐洲，產品很快成為暢銷貨。

此後，愈來愈多村民相繼加入髮製品行業，這便是許昌假髮產業的雛型。

許昌約有30萬居民從事假髮相關工作，即每15人中，就有1人。當地生產3,000多種髮製品，外銷到全球120多個國家和地區。隨着電商平台的助力，假髮製品的銷售更火熱，平均每2秒就有一頂許昌假髮交易。（視覺中國/當代中國授權）

1960年代，許昌逐步成為國內重要的假髮代加工基地。到了改革開放後，許昌人更開始全國收購頭髮，再進行加工成為假髮，外銷到全球。

1989年，為了擴大出口及增加收入，國家機電輕紡投資公司（國務院批准成立的六大國家專業投資公司之一）以招標形式鼓勵有潛力的出口項目，並提供專項資金貸款。由於頭髮在當時是中國重要的出口商品之一，許昌順利獲批210萬元專項貸款，為當地假髮產業注入了關鍵動力。

河南瑞貝卡發製品股份有限公司是許昌以至全球的假髮行業龍頭企業。前身為1990年創立的許昌縣發製品總廠，2003年在上海證券交易所上市，是中國髮製品行業的首家上市公司。（視覺中國/當代中國授權）

1990年，河南瑞貝卡集團的前身許昌縣發製品總廠成立，並製造出生產假髮的關鍵設備「三聯機」，建立自主品牌，成功打破當時日本、韓國的技術壟斷。

2003年，瑞貝卡在A股上市，成為中國髮製品第一股，該集團更是全球規模最大、技術領先的髮製品公司，在北美、歐洲、非洲和亞洲都設有分公司。也由此，進一步鞏固許昌假髮品牌在國際市場佔據不可或缺的地位。

何以是許昌？電商助力下假髮出海

許昌製造假髮，已有數百年歷史，其積累的收購人髮原材料的網絡、鑒別眼力，加上手藝傳承，令其逐步成為中國的假髮原料集散中心。

許昌的假髮產業架構上，既有4,000多家髮製品企業和商戶，以及成百上千的家庭作業坊，也有瑞貝卡的上市公司，提供先進技術、齊全的產品種類等，形成完整的產業鏈。尤其瑞貝卡突破日韓的技術壟斷，讓許昌從主力售賣原料轉為製成品。

瑞貝卡擁有多個知名假髮品牌，產品包括真人假髮、化纖假髮等。它推動了河南許昌假髮產業集群的崛起，使許昌成為全球重要的假髮生產基地。（圖片來源：視覺中國）

假髮製作過程複雜，除了脫鱗、染色就有多道工序，在成型過程中要經開料、整毛、磅髮、排髮、戴髮、插髮與壓三坑、捲髮、烘髮等十多個環節。 （視覺中國/當代中國授權）

在市場定位上，許昌不斷拓展國際市場，更對準歐美及非洲國家對假髮的需求。由於黑人的頭髮天生柔軟易捲，留長髮或編辮子並非易事，因此他們會更喜歡穿戴假髮，尤其追求愛美的男女。

近年中國愈來愈多年輕一代喜歡佩戴假髮片，局部增加髮量或變換造型，令自我形象更加百變，追上潮流，也成為不容小覷的新需求來源。

此外，許昌假髮能夠遠銷海外，也有賴電商的助力，在亞馬遜、TikTok等平台帶動下，許昌接收很多外國客戶的訂單，也穩定其全球銷售穩佔6成的位置。

2025年，許昌「跨國電商+髮製品」案例入選商務部優秀實務案例，成為河南省唯一入選計劃，也代表許昌假髮從「產品出海」躍升為「品牌出海」。

許昌假髮未來創新方向？

放眼未來，「世界假髮之都」許昌面對人髮來源有限、國際貿易環境競爭等問題，將會推動行業高質量發展。在材料創新上，正研發新型合成纖維材料，減輕對人髮原料的依賴；推動企業應用「智能製造、綠色製造」技術，提升生產效率和環保水平。

2026年3月，在河南鄭州舉行的中國髮製品春季交易會上，展示超過1千款新產品。

2026年3月，在河南鄭州舉行的中國髮製品春季交易會，以鄭州為核心樞紐，連結許昌、青島、鋤城等國內主要假髮產區，建構「原料—加工—成品—搭配」全產業鏈矩陣。場內展示超過1千款新產品，包括髮套、駁髮等成品。（視覺中國/當代中國授權）

同時，針對全球不同地區消費者的需求，將研發更多元化、更時尚的髮製品，並會利用TikTok、YouTube等社交平台，通過網紅帶貨、直播電商形式，直接對消費者接觸，開拓新客源。

從最初的戲劇道具，到今天的全球熱賣產品，許昌以一根髮絲出發，織就一張覆蓋全世界的假髮銷售地圖，這不單單是縣域富民產業崛起、帶動鄉村振興的真實寫照，亦是傳統產業邁向高質量發展、揚帆海外市場的鮮明縮影，折射出國家無數特色產業發展的軌迹。

大家可知道，每天吃的米、用的牙刷，甚至家裏的燈飾，很可能來自一些你從來沒聽過名字的中國城鎮？它們名不見經傳，卻在全國、甚至全球產業鏈中扮演着舉足輕重的角色。《當代中國》本系列將探索小城故事裏的製造大業，揭開這些產業王國的神秘面紗。



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