約4000個甲骨文目前僅認出了1500個，「認出一個甲骨文，獎勵10萬元？」的說法近日在內地流傳。這筆獎金確有其事：中國文字博物館早於2016年公開徵集研究成果，成功破譯一個前人未能釋讀的甲骨文字，經專家鑑定，可獲獎金10萬元（人民幣，下同）。復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究員蔣玉斌便曾經憑一個「蠢」字獲獎，他更解釋，為何商人在記述敵方部族時會使用這個字。



目前4000多個甲骨文，僅破譯了1500個。

目前4000多個甲骨文，僅破譯了1500個。

商人筆下的「蠢」是甚麼意思？

蔣玉斌留意到，商代多片刻有占卜紀錄的甲骨上，有一個字反覆出現在「盂方」、「人方」等部族名稱之前。過往學者碰到這個字，多數照着原來的字形摹寫下來，沒有定論。蔣玉斌比對不同甲骨上的寫法，確認其字形為「屯」，又從西周青銅器銘文及《詩經》等典籍找到相近用法，提出這裏的「屯」應讀作「蠢」。

這個「蠢」字，取的是「蠢動」之意，與今天廣東話裏說人「蠢」意思不同。商人以此形容發生動亂的方國，整段卜辭也就有了解讀的線索：商王要調動人馬，征討哪一方？2018年，蔣玉斌憑這項研究獲首批甲骨文釋讀優秀成果一等獎，獎金10萬元。

學者破譯甲骨文「蠢」字獲獎。

破解未釋字獎10萬 為爭議字提出新解獎5萬

據《新華社》報道，中國文字博物館當年訂下兩級獎勵：若能破譯尚未釋讀的字，每字獎10萬元；若前人已有解讀，但學界仍有爭議，研究者能提出有據可考的新解，每字獎5萬元。兩者均須通過專家委員會鑑定。按徵集要求，參評者須撰寫科學論證報告，並由兩名具正高級職稱的同行專家推薦。

這項獎勵其後再有學者獲得。據中國文字博物館公布的名單，第二批評選結果已於2024年1月揭曉，共有兩項研究獲一等獎、三項獲二等獎。其中，清華大學王子楊提出，部分甲骨文和青銅器銘文中以往被讀作「競」的字，其實應讀作「麗」，獲評二等獎。