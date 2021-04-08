三星堆黃金面具不神秘　藏在面具與甲骨文的「漢字造字」

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-08 08:34

中國日前傳出重大考古發現，自去年（2020）年9月重啓四川三星堆文化遺址（公元前2800－前800年）考古後，已陸續發現6座祭祀坑，共出土超過500件文物，引發廣大討論。其中有一個相當特別的黃金面具殘片，雖然該面具只剩半張臉，但其體積比金沙遺址博物館館藏的「商周大金面具」還要大。

日前四川三星堆遺址，考古團隊在祭祀區的五號「祭祀坑」發現的金面具。（新華社）

三星堆遺址會如此讓人着迷，與其文物造型有關，出土的雕像、面具總有雙誇張、巨大又凸出的眼睛。因為文物風格與中原落差太大，自1986年發現後總有民眾將三星堆與外星文明畫上等號。不過細看中國各個史前文化、先秦時期的原始信仰、巫術、甲骨文，便能清楚明白三星堆那一張張樣貌奇特的面具，實為各種符號、象徵的載體。

面具的崇高意義

面具，是個在世界各地都能看見的古老文化現象，人們在學會使用骨針縫製獸皮的同時，也具備製作面具的能力。其起源於史前時期的原始宗教、巫術與圖騰崇拜，因此面具的外形與上頭的裝飾、彩繪、紋樣等，都是具有特殊意義的象徵符號。從北到南、由東到西，中國各地遺蹟多有面具出土。

學者研究，面具於史前至先秦時期多用於喪葬與祭祀儀式中，這點或許與古人相信面具擁有靈性、護身的觀念有關。寫於西漢時的讖緯書－《春秋元命苞》，內容雖假託經義宣揚符錄瑞應，但也多少能夠看出人們的宗教與神靈觀，該書曾載：「頭者神所居，上員象天，氣之府也」，由於頭為靈魂的居所，使古人相當重視。也有學者推測，可能遠古時期有先民崇拜頭顱，進而將其發展成面具。

頭，由於被古人神聖化，因此戴上面具則被視為上達天聽的一種方式。在巫術與醫療尚未分家的古代，人們對於疫病缺乏正確的認識，認為生病是因鬼魅作祟而起，所以會舉行各種驅鬼、求神的儀式。在這些祭儀中，面具是不可或缺的道具，也被賦予了避疫驅邪的效果。面具與巫術之間的緊密關係，可以從甲古文窺看出一二。

從面具與甲骨文 看漢字的造字思路

學者蒲樂洋研究，為了驅邪，巫者會帶上造型兇惡猙獰的面具，裝扮成凶神、猛獸的模樣，來達到震懾疫鬼的效果，這便是儺儀的源頭。於儺儀中表演的巫者，則被稱作「倛」（音七）。倛的意思為古代驅除疫鬼所戴的熊皮面具，或是祈雨用的土偶。該字的象形文，像是一個人臉上戴着有大眼睛、大耳朵的面具。

部分與鬼神、巫術相關的字，其甲骨文字形多少都能看出面具的蹤影，比如「畏」字，像是一個頭戴「田」字面具的巫師，手拿法杖。《周禮》中有記載驅鬼的巫師－方相氏的打扮：「蒙熊皮，黃金四目，玄衣朱裳，執戈揚盾」，字形與《周禮》的描述非常相近，通過儀式、巫者的外貌裝扮讓人感到敬畏。而「鬼」字的甲骨文字形，則像是個頭戴「田」字面具的巫師正在跳舞。儺儀的「儺」字，源自「難」。而難本是鳥名，後來指驅逐的疫鬼，將其假借為難易的難後，才有了「儺」字。「儺」指人走路要有節制是相當不容易，後指為驅邪儀式。

直到今日，在中國大陸的西南地區仍可以看到儺舞、儺面具。圖為江西南豐的儺面具。（新華社）

儀式變化 影響面具也改變漢字

由於儺儀中，面具被賦予了非常巨大的宗教力量，其神秘、恐怖、威嚇等印象，通過儀式而被加深，因此面具不僅可以在宗教祭典看到，也能在刑罰上看到面具的蹤影。像是古代行刑人都會戴上面具，除了避免犯人見到臉報復外，也可以借面具達到威赫的效果。像是「異」字，甲骨文之字形像一個人用雙手把面具戴在頭上，表示戴上面具將行刑的樣子。但後世金文、隸書將面具與人分離，使得「異」字本意消失。

隨着社會發展，充滿原始宗教與巫術色彩的儺儀，到了商周則成為國家重要的典禮，還是三大祭祀儀式之一（社祭、雩祭與儺儀）。結合祈福驅邪的雙重意義，儺儀被納入「禮」的範圍成為重要的禮樂制度之一。

但隨着生產技術提升、人們的知識提升，儺儀、面具背後的宗教、政治意義都被淡化，誇張的面具、用猛獸製作的外衣、為祭祀而設計的舞蹈、音樂，逐漸有了娛樂功能，面具也在此時卸下過去附加的神秘色彩，成為單純的表演道具。比如偶像的「偶」之古字－「禺」（音偶），其金文表示手持面具進行表演，而「偶」字則在此延伸為傀儡表演中，人們用線繩操作進行表演的假人。

將出土的文物與漢字的變化結合一起研究，可以發現面具於上古時期所擁有的多重象徵意義，不僅理解面具在古代宗教、祭祀與巫術中的角色，也能明白古人造字的想法與思路。