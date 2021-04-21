山西北白鵝墓地出土5件貓爪金飾　獲稱為「最萌文物」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-21 20:30

山西北白鵝墓地近日出土五件貓爪金飾，吸引了外界目光，被稱為「最萌文物」。

據了解，周代北白鵝墓地位於山西省運城市垣曲縣英言鄉北白鵝村東，屬於北白（鵝）遺址的一部分，作為保存較為完整的大型遺址，該墓地為研究晉南地區兩周時期的喪葬制度、人群族屬、社會生活等帶來了新的資訊。

近日，山西考古研究院對北白鵝墓地進行搶救性發掘，出土500多件文物，其中在一號墓中發現5件形似貓爪、距今約2700年的金飾，令不少網民瞬間被「萌化」。

考古隊領隊楊及耘介紹，這些可愛的貓爪金飾為片狀，應屬佩戴在身上的串飾的組合，其目前還在文物整理階段。北白鵝墓地考古負責人曹俊則指，墓主人是一位男性，金飾或為是墓主人佩戴在腰間的。

網民點睇：

古代人可真潮 貓馴服人類歷史證據 人家說不定是熊爪 這個金子款式，我看看像男主是穿越過去的 這麼早就有這麼可愛的裝飾了嗎，果然我們祖傳的貓貓控

報道指，今次考古發掘收穫豐富，9座墓葬共出土500餘件各類文物，包括銅器、石器、陶器、玉器、漆木器、骨器等，其中以銅器數量佔最多，共出土鼎、簋、鬲類食器，盤、盉類水器，壺、爵類酒器等約140餘件銅禮器，另外還有大量兵器、車馬器、玉器及組配，以及成套的銅編鐘、石編磬等。而最重要的收穫是出土了近50件有銘文的銅器，內容共計16篇，其中發現了「中氏」、「匽姬」、「太保匽仲」、「匽太子」及「華」等內容，為解讀墓地使用時代和墓地主人族屬提供重要依據。

（央視新聞／綜合報道）