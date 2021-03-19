地盤現古墓群不上報　江蘇偵破盜掘文物案追回春秋民國數千件文物

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-19 13:14

江蘇常州一個建築工地去年3月發現有古墓群，惟施工方為免影響工程進度，對外隱瞞有關情況，導致有工人私藏文物，甚至惹來盜掘、販賣文物犯罪集團覬覦。 常州警方近日通報已經偵破上述特大盜掘文物案，24名疑犯被抓獲，摧毀一個隱藏在常州的盜掘、販賣文物犯罪集團，相繼追回春秋至民國時期的瑪瑙把杯、銅鏡、古錢幣等各類文物3519件。經鑑定，其中有二級文物1件、三級文物13件，一般文物3505件。

犯罪集團所有的盜墓工具。（現代快報）

據警方表示，去年5月時接獲常州文物局移交的一條群眾舉報線索，指天寧區勞動路的一個建築工地上挖到古墓，裡面有不少文物。專案組圍繞線索開展查證，隨後就發現該建築工地有工人私藏出土文物。經對相關人員進行依法審查和思想教育、法律宣傳，公安機關及時查獲30余件文物，同時確認該建築工地上的墓葬已被挖開一個多月。

經查明，該建築工地自去年3月開工以來，已挖掘毀壞多座古墓葬。經文物部門鑑定，古墓葬為宋代古墓葬群。施工單位為保證工程進度不受影響，從未將發現古墓葬的情況上報政府相關職能部門。公安機關將情況通報市文廣旅局，相關執法部門已依法對施工單位進行行政處罰，並責令其迅速整改到位。

與此同時，警方在進一步偵查時，再發現建築工地在深夜經常有兩名年紀較大男子，攜帶金屬探測器等專業裝備前來挖掘。警方隨後查明其中綽號叫「獨眼龍」的男子張某傑。張某傑交代，他十多年前從安徽來常州後，開始混跡各大工地，專門回收廢舊物品回收。一次偶然的機會，張某傑在某工地收到一個舊碗，轉手後收獲頗豐。此後張某傑就開始買賣文物，甚至伙同同鄉楊某盜掘古墓。

警方相繼追回春秋至民國時期的瑪瑙把杯、銅鏡、古錢幣等各類文物3519件。（現代快報）

警方鎖定張某傑背後的一個藏匿在常州，並且挖、盜、銷「一條龍」職業犯罪集團。警方在去年5月31日晚採取集中收網行動，成功抓獲該集團5名主要疑犯，現場查獲文物192件，扣押金屬探測儀、鐵鍬、鐵鎬等盜墓工具11件。同時，專案組相繼抓獲盜掘販賣人員3人、買家7人、工地相關涉案人員9人，成功追回瑪瑙把杯、和田玉碟、金銀飾品等大量出土文物。

（現代快報）