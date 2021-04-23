乾隆「紀恩堂」玉璽以約1.45億元拍賣　曾經歷火燒圓明園

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-23 11:00

4月16日至23日，香港蘇富比拍賣行舉行春季拍賣，在周四（22日）下午舉行的「中國藝術珍品」拍賣專場中，一方圓明園舊藏的清乾隆「紀恩堂」玉璽以1.25億元落槌，最終以約1.45億元總價（含佣金）成交，創造了圓明園流失文物拍賣的第二高價。在歷史上，這方玉璽還反映了清康熙帝與乾隆帝的祖孫之情。

據了解，「紀恩堂」共有兩處，一處在圓明園、一處在承德避暑山莊，是乾隆帝為了昭顯其祖父康熙帝對他的眷顧託付深恩而特別命名。據史料記載，今次拍賣出的乾隆御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，屬於宮殿璽，原存放於圓明園四十景之一鏤月開雲的紀恩堂內，1860年英法聯軍火燒圓明園，該璽被大火燒灼，但未被直接掠奪。

此後，這方「紀恩堂」玉璽層流傳至法國，分別於1994年和2004年經蘇富比拍賣行拍賣，今次拍賣玉璽估價是1.25億至1.8億元。

如今，此璽顏色泛青，局部呈黑色，印體分布有細微裂痕，有明顯經過火燒的痕跡。但所幸印鈕、印體、印面文字均完好無損，才得以流傳至今，成為圓明園的遺珍。

乾隆御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，質地為玉，交龍鈕，陽文篆刻「紀恩堂」三字，印體周圍陰刻乾隆帝御製文《紀恩堂記》，館閣體的蠅頭小楷，雋永清秀。《紀恩堂記》是由乾隆帝撰寫，反映出其與康熙帝之間的祖孫深厚情意。

康熙六十一年（1722年）三月，在圓明園的牡丹台，12歲的乾隆帝第一次覲見康熙帝，因備受康熙帝的喜愛，被降旨養育在宮中，祖孫之間亦因此度過了親密的數月時間。此後，乾隆帝分別在圓明園牡丹台鏤月開雲殿，和熱河避暑山莊萬壑松風內康熙帝賜居的處所，題寫了「紀恩堂」匾額。並先後撰寫《紀恩堂記》和《避暑山莊紀恩堂記》兩篇文章，詳記受恩於康熙帝的始末。而且，他還命內廷御用工匠選用上好材料刻製了兩方「紀恩堂」璽，將兩篇文章分別刻在印上，放置在這兩個地方。

據悉，此次蘇富比拍賣公司拍賣的「紀恩堂」璽是原存放於圓明園紀恩堂內的一方，而放在熱河避暑山莊紀恩堂內的「紀恩堂」璽現在藏於北京故宮博物院。

（澎湃新聞）