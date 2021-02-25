北京圓明園文殊菩薩全身像曝光　365張舊照重現英法聯軍兵燹遺址

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-25 11:15

北京圓明園管理處周三（24日）上午於正覺寺最上樓舉辦圓明園老照片發布會，令365張珍貴舊照得以一一公開，當中不少更屬首次面世，包括於1920年代拍攝的正覺寺文殊亭內文殊菩薩全身照片，其被認為彌補了學術的空白，對研究、復原正覺寺文殊亭有重要的參考價值。

據了解，清代乾隆皇帝常被外藩王和外國使臣尊奉為文殊菩薩，乾隆本人也對文殊道場十分尊崇，因此於圓明園正覺寺建了一座文殊亭並供奉文殊菩薩。然而該菩薩像在1860年後隨着戰爭被毀，亦未留下圖像資料，故研究者和遊客過往一直不知其廬山真面目。

周三，北京史地民俗學會副會長劉陽在發布會上，正式將一張超大幅的文殊菩薩全身像的電子版捐贈給圓明園管理處，由圓明園檔案館收藏。據劉介紹，他收藏的這張照片正是拍攝於正覺寺文殊亭內，其為僅存的4張正覺寺山門以內的照片之一，可驗證史料記載準確無誤。

在該舊照上，文殊菩薩騎青獅像清晰可見，其總高3丈，左右站立兩個高八尺的小童，當中左為獅奴，右為韋陀。材質方面，文殊菩薩像及其背光皆是木質包金，獅與兩個小童皆是五彩撥金，底座則為漢白玉石台。

1860年圓明園被英法聯軍焚毀，此後逐漸變成一片廢墟。報道指，在圓明園罹難後，許多攝影師皆曾攜帶當時最先進的設備到遺址拍攝，包括香港人賴阿芳、德國人奧爾末、法國人謝滿祿、瑞典人喜仁龍等。

除了文殊菩薩全身像照片外，劉陽還從世界各地收集了逾300張罕見舊照，涵蓋圓明園、長春園、綺春園的相關建築，這些珍貴記錄皆一一公開。

其中，過往圓明園的中式建築僅停留在文獻記載或是畫作中，惟發布會首次公佈了法國人謝滿祿在1882年前後拍攝的圓明園木構建築未被徹底摧毀前的照片，包括圓明園順木天、北遠山村、魚躍鳶飛、舍衛城、濂溪樂處、匯芳書院（斷橋殘雪石橋）、鴻慈永祜、魁星樓，長春園宮門、海岳開襟、法慧寺多寶琉璃塔等建築群，得以打破前述呈現方式。

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據報，除能幫助圓明園歷史、建築、園林等方面的研究及相關建築的維修和恢復工作外，圓明園舊照對尋找和確定流散文物的線索也有至關重要的作用，如謝滿祿在1882年前後買到十二獸首中的鼠、牛、虎、兔、龍、馬、豬，然而豬首、兔首及鼠首在運輸回國期間遭竊，只有牛首、虎首、馬首及龍首得以在到達法國由謝滿祿拍攝記錄，其中龍首形像是首次被發現。

另外，圓明園管理處還計劃在未來展出更多珍貴舊照，並以創建三山五園文物保護利用示範區作為契機，加大歷史文化挖掘，追溯圓明園劫難前的印記，並充分利用圓明園高校研究聯盟專業優勢，加大對圓明園植物、動物、園林、水景、科技等基礎研究，以有效保護傳承傳統文化。

（綜合報道）