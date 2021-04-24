火星車祝融號｜發明使用保留火種方法　中國火神祝融是甚麼來頭？

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-24 17:21

今天（24日）是中國航天日，國家航天局在啟動儀式暨中國航天大會開幕式上，宣布中國首輛火星車，將以中國傳統文化中被尊為最早的火神「祝融」命名。官方解釋，「祝融號」是寓意點燃中國星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空、宇宙未知的接續探索和自我超越。 事實上，根據傳說記載，「祝」是永遠、繼續的意思，「融」是光明的象徵，「祝融」就是指希望繼續用火來照耀大地，永遠給人帶來光明。

祝融是中國傳統文化中的火神。（網上圖片）

據《左傳》、《山海經》、《史記》等古籍記載，祝融原名重黎，是五帝之一顓頊的子孫，帝嚳的「火正」之官，「高陽生稱，稱生卷章，卷章生重黎。重黎為帝嚳高辛居火正，甚有功，能光融天下，帝嚳命曰祝融」。所謂火正，就是古代掌管火焰的官員。

而在道教的傳說當中，上古氏族燧人氏發明鑽木取火，有了火種卻不會使用和保留，都是靠祝融發明，他因而被黃帝封為主管火焰的「火官」。傳說稱，重黎是燧人氏首領的兒子，從小就特別喜歡火。有一次，重黎跟隨父親帶領氏族長途遷徙。由於沿路要攜帶火種不方便，重黎就只帶上鑽木取火的石頭。到了晚上要用火時，重黎一時無法取火，頓時就氣得將取火的石頭向山上扔去。見到石頭落下來時濺起火星，聰明的重黎就靈機一動，立即想出新的取火方法。

湖南衡山的主峰「祝融峰」，峰上的「祝融殿」因祭祀火神祝融而得名。

擅長取火的祝融，傳說更發明了火攻戰法。當時南方有一個部落，首領就是惡名昭彰的蚩尤。這個部落經常侵犯中原，祝融奉命前去討伐。蚩尤人多勢眾，非常強悍，祝融就命部下每人以火把和爆燃之物，待相遇時就四處放火，把對方燒得焦頭爛額，倉皇潰敗。祝融其後率軍乘勝追擊，終於成功打敗蚩尤，立下大功。為此，黃帝重賞祝融，並命他掌管天下的火焰，鎮守南山。