中國為移民火星發射「天問一號」？　北大教授解釋探測火星意義

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-12 16:56

中國「天問一號」火星探測器目前已在停泊軌道運行超過一個月，預計今年5至6月擇機著陸火星。 不少民眾都有諸多關於「移民火星」的遐想，北京大學地球與空間科學學院教授焦維新則解釋，國內外深空探測從未有向地外天體移民的意向，又指火星完全不具備人類生存的條件，「哪怕地球環境再惡劣，或者人口大爆炸，從必要性來說，改造地球上的沙漠，也比改造火星容易得多。那又何談『移民火星』？」

中國「天問一號」探測器火星捕獲過程（點擊大圖瀏覽）：

內媒《光明日報》12日報道指，焦維新表示，對於中國發射「天問一號」的科學目標，國家航天局等有關單位也都有明確的說明，即探測火星地形地貌、火星磁場、地下水、土壤成分和分佈、火星大氣層以及氣候變化。焦維新又指，在國內外深空探測主管部門的官方文件中，也從未提及向地外天體移民的意向。

對於有觀點認為各國在開展對火星等天體上資源的爭奪，對此焦維新表示絕非如此。他指出，就目前的探測水平來看，還遠遠達不到對火星探測清晰明了的程度，更談不上是對火星上資源的爭奪。

焦維新解釋，各國都爭相進行火星探索，是因為相比於其他太陽系內的星球，火星更具有科學探索價值和條件。焦維新說：「火星離地球比較近，我們的探測器能夠到達。此外其他星球，如金星的條件太過惡劣，基本不可能有生命存在，通過探測它來搞清一些重大科學問題，技術難度也比較大，暫時實現不了我們希望的科學目標」。

3月26日，中國國家航天局發佈了兩幅由「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像（點擊大圖瀏覽）：

焦維新進一步解釋，從科學價值來看，火星能反映出很多問題，對人類了解地球會有幫助。比如為什麼同在太陽系，各個行星演化的結果卻有所不同？如果能找到何種原因導致各大行星演化結果的不同，那麼就能更好地了解地球演化的過去。

焦維新指出，火星大氣層很薄，表面平均氣壓約為地球的0.75%，氧氣極少，同時充滿塵埃。地表溫度白天可達28℃，夜晚可低至-132℃，平均-57℃。因此，焦維新認為，相比於地球，火星完全不具備人類生存的條件。