三星堆「挖土」帶火一座城　看考古遊熱潮背後的文化需求

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-07 09:02

回顧內地今年「五一」小長假，民眾出行需求旺盛，黃金周「遷徙式旅遊」盛況重現，故宮、長城、西湖等熱門景區依舊人山人海。與此同時，在三星堆遺址考古重大發現成為全國熱話後，三星堆博物館也變成遊客趨之若鶩的旅遊目的地。 從走馬觀花看風景到深度體驗感受文化，考古文博游正在成為內地民眾小長假主流出遊選擇。大量遊客打卡的同時，也讓外界看到了文創市場的巨大商機。參觀博物館為何被年輕人視為一種新風尚？「考古遊」的熱度能夠保持多久？

四川三星堆博物館「五一」假期遊客如織。（中新社）

三星堆掀「考古遊」熱潮

被譽為「世界考古第九奇跡」的三星堆遺址，屬青銅時代文化遺址，位於四川省廣漢市。1986年出土的青銅人像、青銅神樹、金杖等珍貴文物驚艷世界，之前主要被一些歷史文化愛好者追捧。

及至今年3月，三星堆遺址時隔35年再次「開箱」，新發現的6座文化器物坑再挖出500多件重要文物。這場考古挖掘的現場直播也讓三星堆成功「出圈」，使其一躍成為文旅界的頂流網紅，並成功「種草」大批年輕人。

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數據顯示，今年「五一」小長假前3天，有6萬多名遊客到三星堆博物館一睹神秘的「古蜀文明」，遠超2019年同期遊客量。事實上，三星堆的爆紅並非個例，從《我在故宮修文物》《國家寶藏》等文博科普節目大熱，再到創意舞蹈《唐宮夜宴》大獲好評，文博話題的關注度持續飆升。

而三星堆博物館的火爆景象，其實也是內地掀起「考古文博遊」熱潮的縮影。五一前夕，北京故宮博物院假期門票已全部售罄，湖南省博物館、陝西歷史博物館門票預約均顯示「已滿」。在出遊平台上，考古、博物館及文化遺址等相關商品預訂量同比漲逾15倍。

《唐宮夜宴》舞蹈在河南衛視春晚一炮而紅，乘勢而上的「博物館奇妙夜元宵晚會」亦讓河南博物院成為焦點。不少觀眾都表示，「看了《唐宮夜宴》，想去河南博物院打卡。」

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「文博遊」大熱背後是文化自信

早期為了發展旅遊業，內地很多城市都興建了許多形式雷同的人造景觀、主題公園和仿古建築，難免令遊客產生審美疲勞。正如中國社科院旅遊研究中心特約研究員高舜禮所講，「這類東西看多了以後，總想要去看一看真蹟。」

另一方面，在經歷多次傳統山水風光旅遊後，遊客早已不再滿足於走馬觀花看風景，而是希望深度體驗感受文化，文博旅遊是一種旅遊消費升級，也是一種文化消費。至於熱門博物院受追捧，北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲指出，這反映了民眾對精神文化的追求和對傳統文化的熱愛。

在文化自信的驅使下，消費者更加關注中國的文化軟實力。在中國旅遊研究院區域所黃璜博士看來，文博旅遊正好帶給遊客博大精深的文化以及內心充實的愉悅，因此逐漸走向大眾的視野也是正常現象。

2021年1月2日，遊客在河南博物院內參觀。（中新社）

文物考古遇上潮流盲盒

遊客對博物館的熱情暴增，亦令相關的文創產品極速升溫。文創產品承擔著拉近人與歷史的距離，但自故宮文創大熱之後，能跟其媲美的IP並不多。而三星堆光怪陸離，奇異詭譎的青銅器，除了極具觀賞性外，其背後的文化起源之謎也一直牽動人們的好奇心，這些「古蜀秘寶」正好為文創設計提供最好素材。

在考古直播成為熱話後，三星堆文創產品的銷量也被拉升。三星堆博物館相關負責人在接受內媒採訪時表示，僅3月27日當天的文創收入達到11萬元（人民幣．下同），同比考古大發掘之前增長超過5倍。

三星堆福佑青銅像系列潮玩樣品。（新華社）

當中三星堆祈福神官主題「盲盒」貢獻良多，它選取了三星堆5個極具代表性的文物形象——大立人、縱目面具、銅鳥、圓頭金面、平頭金面，價格是79元一個，選擇「單款盲盒」會隨機收到5個形象中的一個，選擇「全套端盒」則可收到全套，讓網民過足「文物癮」，有留言更稱這是「支持國家寶藏」。

實際上，「考古盲盒」並非三星堆獨有，在「盲盒經濟」熱潮下，河南博物院去年也把「盲盒」概念和文物結合，把青銅器、元寶、銅佛、銅鑒、銀牌等「微縮文物」工藝品藏進土中，通過盲盒的形式售賣。玩家收到後，需要用附贈的「洛陽鏟」一鏟一鏟把土鏟掉，才能看到挖中什麼款式，似乎是見證住「文物」在自己手中重見天日。

這款文創產品一上線就成了「網紅」，5天網上銷售額超50萬，緊急補貨的600個盲盒也在35秒內被一搶而空。而《唐宮夜宴》成為爆款節目後，河南博物院更趁機推出「唐宮夜宴版仕女樂隊」系列盲盒，同樣引起不少關注。

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《中國文博文創消費調研報告》數據顯示，1990年後出生的消費者佔比超過53%，其中95後佔比更達到30%。中國消費經濟學會會長楊繼瑞認為，年輕人漸漸地將視線投向傳統文化和本土品牌，助推一些小眾興趣愛好發展為大眾消費熱點，無論是最近掀起的「考古文旅熱」，還是近年來漢服等古風裝束的「國潮熱」，都是極具代表性的市場風向。而一個博物館若能運營成功，不僅會帶來一個建築的繁榮，還能帶來一個小鎮、一座城市的復興。

然而，三星堆等重大發現可能會在短期內吸引公眾的目光，而其他一些品類不多、規格不高、美學價值相對較弱的出土文物，卻未必能獲得同樣的關注度。因此有觀點認為，文博旅遊要發展成像風景觀光旅遊一樣的大眾市場還需要一段很長的時間。

另有業界人士認為，考古資源有限，僅靠展示大墓和奇珍異寶，長遠來看亦難以持續，要讓考古游一直熱下去，除了需要考古學界提供更多優秀的考古研究成果，還需有相關產業配套，從而形成完整的閉環，真正產生社會效益，以促進城市和文化旅遊的發展。