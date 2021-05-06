網紅城市｜為甚麼遊客都想去長沙？　「出圈」不僅靠一杯茶顏悅色

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-06 11:39

今年內地的五一黃金周出遊人數暴增，據文化和旅遊部數據測算顯示，五一假期全國國內旅遊出遊達2.3億人次。在龐大的數字背後，網紅經濟的帶動必然是不可或缺的，許多城市亦在網紅經濟的刺激下獨樹一幟，吸引大批遊客觀光打卡。 近年來，湖南長沙憑藉夜經濟、美食等營銷方式及特點成功「出圈」（被更多圈外人知曉），躋身於網紅城市的前列。有網民曾在微博上調侃，「長假期間，我在朋友圈裏去了42次長沙」，由此可見長沙在新晉網紅城市中的受歡迎程度極高。 那麼，如果說內地第一代網紅城市是以自然風光聞名的拉薩、大理、廈門為代表；第二代網紅城市是以城市特色著稱的成都、重慶、西安為代表的話；長沙作為第三代網紅城市則在歷史文化的基礎上添加了吃喝玩樂的特點，貼近了當代年輕人的喜好，增添了享受城市文化底蘊及特色風情的趣味。

長沙因茶顏悅色、超級文和友而「紅」？

隨著網紅經濟的發展壯大，不少網紅亂象逐漸增多，「網紅」一詞一定程度上被賦予了負面意義。但與之相反的是，網紅城市中的「網紅」並不是貶義詞，而是指城市藉助互聯網，展示自己的文化底蘊及風采，獲得網民認可、高關注度、正面讚譽而「紅」。較早前，位於湘水之濱的長沙憑藉湖南衛視綜藝節目的廣大影響力，以及「聞著臭、吃著香」的長沙臭豆腐被大眾熟知，近兩年長沙攜網紅地標與特色美食「東山再起」，成為新興的網紅城市。

在長沙眾多的「網紅美食」中，茶顏悅色絕對可以佔有重要的一席之地。於2013年創立的茶顏悅色是長沙本土奶茶品牌，目前，已經在長沙開設了近300間門店。其自帶中國風屬性及不刻意迎合市場需求的特點，深得崇尚個性和格調的年輕消費群體的喜愛。中國風屬性可以體現在產品的命名上，例如，聲聲烏龍、煙花易冷、箏箏紙鳶、蔓越闌珊等飲品名字都充滿了詩情畫意。

在社交平台的影響力下，大批民眾聽聞茶顏悅色後都想親自嘗試，很多非長沙市民甚至不惜搭乘飛機趕赴長沙、再排隊半小時，只為了喝上一杯茶顏悅色。茶顏悅色人氣暴增，想喝上一杯要付出排長隊的精力，因此為了滿足喝不到茶顏悅色的人們的好奇心，在網購平台上還推出了「茶顏悅色代喝」、「茶顏悅色代拍照」等服務。內地今年五一假期，有不少遊客為了茶顏悅色赴長沙旅遊，微博上不乏有網民表示，「短短幾日，已經喝了20多杯茶顏悅色。」

除此之外，近年來，超級文和友亦成為長沙的美食地標和熱門打卡地。目標是成為「中國美食屆迪士尼」的文和友公司，於2018年在長沙海信廣場打造了一處佔地20000平方米的門店，門店以上世紀80年代市井文化場景為主題，與高度城市化、商業化的一線商圈形成鮮明對比，懷舊情懷十足。2020年9月12日晚，阿里巴巴創始人馬雲還現身這間網紅美食店用餐。今年五一假期期間，超級文和友的遊客更是絡繹不絕，5月3日當日，超級文和友就有逾2萬人排隊取籌。

另外，除了美食打卡地，以集土味之大成的萬家麗廣場、新晉潮流IFS金融中心等亦都成為長沙新晉的網紅打卡地。長沙的豐富與多樣性已然成為這座城市顯著的天性。

成為網紅城市並非機緣巧合

長沙的磁懸浮列車。（TA說）

據長沙市交通運輸局公布的4月30日的相關交通數據顯示，長沙當日的地鐵全線客流量達269.92萬乘次，客流強度位列全國第二，磁浮快線的客運量亦較去年增長了82.57%，長沙迎來了史上「最熱五一黃金周」。事實上，長沙近年來的受歡迎程度一直高企，其2020年的酒店預訂量曾進入全國前十強、「黃金周」鐵路客流量僅此於北上廣深，位居第五。

與過去不同的是，如今人們在旅遊方式上迎來一定的轉變。幾年前，長沙的熱門景點或許更傾向於有深厚歷史文化背景的岳麓書院、橘子洲頭等人文景觀，又或是播出過很多優秀綜藝節目的湖南衛視大樓。但現如今，沉浸享受抑或打卡感受這座城市的文化底蘊和特色風情成為很多年輕人的首選，體驗式的都市旅遊成為一種新潮旅遊方式。從宏觀來看，內地網紅城市的「幾代更迭」亦是同樣的道理。

對於長沙新晉的網紅城市地位，或許有人認為是曇花一現，「長沙這座城市太喧鬧了，除了吃喝玩樂沒別的，並不具有文化實力」。其實不然，長沙是首批國家歷史文化名城，是湘楚文化的發源地。長沙又名又名「星城」，在天象的二十八宿中，有一宿叫軫宿，旁邊有一小星，名叫長沙星，在很多古籍文獻中，都是以星沙或者星城稱呼長沙。

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而至於「長沙」名字的由來，《湘川記》的「白沙如霜雪」所描述的就是湘江兩岸的沙灘。長沙的城市風貌，就在於山水相依相連相間，青山、碧水、綠洲、古城互相襯托，形成了一座典型的山水洲城格局。蕭春雷在《中國掌紋．華夏邊城》這樣寫道，「沒有一座城市的轉折像長沙這樣決然，彷彿脫臼。一座『心憂天下』的偉大城市，在後現代的娛樂狂潮中，告別理想、責任和血性，選擇了『先天下之樂而樂』。」

實際上，長沙也不僅只是發展網紅打卡地，對於傳統文化和非物質文化遺產亦精雕細琢，創造出屬於自己的文化品牌。所以有人說過「在長沙，你既能登上岳麓山，靜坐書院品茗，在橘子洲頭揮灑豪言壯志，又不妨礙你在夜市裏點一盤辣到發燒的麻辣小龍蝦，江湖豪氣灌注在解放西路的酒精裏。」

不夜城長沙

便利的交通也成為長沙吸引遊客的重要因素之一。以高鐵為例，作為京廣高鐵、滬昆高鐵和渝廈高鐵三條線路的交匯處，長沙已然成為中國中部最大的全國性高鐵樞紐城市。長沙目前可高鐵直達中國25個省會級城市，譬如1小時到武漢、南昌；2個多小時到廣州；3個多小時到重慶、深圳；5小時內可到上海、成都、杭州、昆明等。

另外，長沙還是一座名副其實的不夜城。在中國十大夜經濟影響力城市中，長沙一直名列前三名。太平街、都正街、解放西路的夜街景都為城市散發生機。

而長沙的夜經濟離不開政府的「營銷」，據長沙市天心區政府工作人員稱，「長沙有超過半數的消費在夜間發生。」2010年，長沙市政府曾決定每周六晚在橘子洲頭燃放煙花15分鐘，直至2017年出於環保的原因，橘子洲頭的放煙花活動由每年的53場調整為只在固定節假日燃放。另據公開資料顯示，自2017年起長沙就已經開始推動夜經濟。當年12月，長沙發布了中國第一份以「夜間經濟」為主體的產業報告。去年七夕節，長沙司門口路段的交通燈變成愛心形狀的照片在網絡走紅，這張照片正是於夜間拍攝。

由此可見，長沙成為網紅城市絕不僅僅依靠「吃喝玩樂」，而是整體的城市布局、長期運營以及品牌優化。而網紅經濟帶動了長沙文旅消費，對當地的經濟發展亦起到不可或缺的作用。