清華大學圖書借閲排行《毛選》居首　毛澤東為何獲青年追捧？

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-08 10:01

最新數據顯示，內地有越來越多的年輕人開始閲讀《毛澤東選集》（簡稱《毛選》）並形成風潮。 清華大學圖書館官方帳號頁面顯示，該校圖書借閲排行榜中，《毛選》居首位。同時，題為「為什麼越來越多的年輕人開始讀起了毛選？」的一篇文章成為社交平台的熱門文章，引發話題。

文章列出的某出版社數據顯示，自2015年起，5年間《毛選》銷量逐年遞增，2020年銷量更比去年翻了一倍。2015年至2020年的銷量數據依次為8,275套、11,240套、16,893套、24,836套、25,095套、及2020年達到的54,263套。

同時，《毛選》舊書也成為電商平台的熱銷商品。有電商的銷售頁面顯示，因該書出庫量大而延期發貨。

另有不少年輕人在微博、微信朋友圈等社交平台曬出自己閲讀《毛選》的照片，他們有的是在校學生，有的是公務員，有的是工作多年的公司職員、也有自由職業者；有的在乘地鐵時閲讀、有的在公交車上閲讀，更有不少人在書中做上批註，還有人在社交平台引用其中語句表達觀點。

在微博上，「《毛選》共讀小組」、「重讀《毛選》」等話題組已經有100多萬的參與度，有人每天堅持分享《毛選》心得。在受年輕人關注的平台「B站」上，朗讀《毛選》視頻上過推薦首頁，「教員」成為年輕人對中共前領導人毛澤東的代稱。

圖説中共百年黨史（請點擊瀏覽大圖）

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為什麼越來越多的年輕人開始閲讀《毛選》？有人説，「因為他（毛澤東）是對的。他當年説的很多話，在近二三十年裏，我們很多人都淡忘了，甚至懷疑了。如今回想他的話，發現又是正確的。他早就給人民指明了方向，只是我們自己迷失了。」

還有分析指，更多是因為，年輕人面對社會變化會陷入迷茫、有無力感，而《毛選》成為他們重新審視世界的標尺，和思想武器，有人讀出「奮鬥」，有人讀出「團結」，甚至對事情的解決方案。

此外，在知乎，有一個擁有18,854,730瀏覽量的問題：「你曾經誤會最深的一個歷史人物是誰？」在1,352個回答裏，大部分回答都指向了「教員」。亦有眾多年輕人貼出毛澤東曾寫過的如「你們青年人朝氣蓬勃，正在興旺時期，好像早晨八九點鐘的太陽。希望寄託在你們身上」等語句，表示自己「對『教員』曾有誤會，如今才開始重新讀其《毛選》，開始思考。」