五四102周年｜北京大學紅樓刻石有李大釗毛澤東卻沒有蔡元培？

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-03 22:00

編按：每到5月4日，大家必會想到五四運動；提到五四運動，必會想到北京大學與蔡元培校長，想到校長當年挺身而出保衛大學生，為未來中國的大學教育奠基。五四前夕，電影工作者、文史作者蔡登山分享他曾在1994年之後兩度到香港仔華人永遠墳場拜墓，在臉書寫了一則帖文，並引來關注蔡元培墓的熱心者回應......

1994年拍《作家身影》時，腦海中一直浮現蔡元培的身影，他是孕育新文化、現代作家的媬母，但礙於體例我無法將他列入拍攝的傳主，他是應該更是偉大的教育家。

文：蔡登山

前不久看了《覺醒年代》電視劇，其中演得最傑出的依然是蔡孑民的角色。當陳獨秀、胡適、魯迅、周作人不斷被提及時，不該被遺忘的莫過於蔡元培。

作者在香港仔華人永遠墳場拜墓

是他提供了「北大」讓他們做為論道的舞台；是他主張學術自由，讓他們的議論得以暢所欲言。是他的兼容並包，使得北大有復辟派的辜鴻銘、新帝制派的劉師培、無政府主義的李石曾，後來成為共產黨的陳獨秀、李大釗，還有沒有文憑的梁漱溟，大夥兒齊聚一堂，真是難得。

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我曾到紹興筆飛弄去拜訪他的故居 ，再到五四大街的北大紅樓，只見門口一塊小小刻石寫著「李大釗、毛澤東曾在此活動過」的字樣，隻字不提校長蔡元培。

再到現在的北京大學（原是燕京大學的校址，1952年燕京因是教會學校被取消，由北大遷入。）才在未名湖畔不顯眼的角落找到蔡元培的雕像，我恭敬地獻花致敬。

1937年蔡元培避戰亂於香江，1940年憂憤孤寂而終，香港仔華人永遠墳場成為新文化媬母長眠之所。一塊小小荒涼已久的墓石，冷然蕭索地孤立著，慣看秋月春風！

直到1977年余光中、周策縱、黃國彬等人踏遍北邙，才找到這墓石。又一年，由北大、台大同學會重修墓園，才有今日之規模。余光中曾寫下這樣的詩句：

想墓中的臂膀在六十年前 殷勤曾搖過一隻搖籃 那嬰孩的乳名叫做五四 那嬰孩洪亮的哭聲 鬧醒兩千年沉沉的古國 ……

有人說：「以一個校長身分，而能領導那所大學對一個民族、一個時代起轉折作用的，除蔡元培而外，恐怕找不出第二個。」是的，即使到現在依然找不到第二個人！

1994年之後，我兩度到香港仔華人永遠墳場去拜墓，想見他溫和而寬容的面影，是如斯的難能可貴！

1945年和平後，北大校友已來港查探蔡墓情況，49年後，大批北大畢業生在港重組旅港北大校友會，年年春秋二祭，都有到墓前拜祭悼念。香港的報章年年有報道，只是余光中等三人名氣較大，他們的詩文刊出後，很多人誤會一直沒有人打理蔡元培墓，其實從他們三人發放的照片已可見，墓碑上的紅字很清晰，也非什麼荒涼，文人慣用誇張一點的形容詞而已。 潘惠蓮在帖文下留言

（作者授權轉載，標題由編輯撰寫。原題：「五四」前夕又想起蔡元培。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜蔡登山，早年在年代、春暉等電影公司從事西片發行，後來製作《作家身影》系列紀錄片，榮獲金鐘獎。現為兩岸著名文史作家 ，著作及主編作品近200餘種。

蔡登山：這是1994年冬天我在法國巴黎的一家電影院門口拍攝的照片。（轉載自作者臉書）

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