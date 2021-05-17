「香港救過我一命」　患癌死過翻生　63歲的她誓做Model追夢報恩

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-17 08:00

我要做Model！

2021年5月的一個午後，63歲的Lisa走進《香港01》的錄影室，說出這個埋藏在內心五十年的夢。

63歲的Lisa接受《香港01》訪問，大聲喊出「我要做Model」。（黃舒慧攝）

這個鼻樑高挺、眼神銳利的女人，在導演的要求下，對着攝影機和燈光擺出一個個姿勢。

一開始還有些緊張侷促的她，很快就找到自信，與工作人員配合得天衣無縫。

錄影工作持續了6個小時，直到拍攝結束那刻，這個63歲的女人不僅沒有一絲倦意，反而更加氣定神閒。

Lisa舉手投足展露自信風采。（黃舒慧攝）

若不是在拍攝前就已了解Lisa的生平，在場的誰大概都不會想到，六年前的那個5月，Lisa就已經被醫生宣判了死刑——淋巴癌三期。

醫生將她的家人拉到一旁，小聲地說：她只剩下三個月可活，就算手術切除腫瘤，下半輩子也要終日與輪椅相伴。



命運從來都是峰迴路轉，在家人和朋友都幾近絕望的時候，Lisa迎來重生的奇蹟，也讓她在接下來的生命歷程中，選擇了與以往截然不同的「活法」……

13歲種下的「模特兒」夢

Lisa不是一個胡亂做白日夢的人，至少今天的她不是。

1958年出生於福建省福州市的她，似乎是打從娘胎裏就聽多了照相機的咔嚓聲，拍攝出世五個月照片時，就已習慣了鏡頭的注目。13歲起，讀初中的她更常常甫放課，就隻身衝去影樓拍照。

圖為24歲新婚後的Lisa。（受訪者提供）

在她心中，曾無數次閃過這樣的念頭：能不能成為一名模特兒呢？

雖然自小就很好強，但每當這樣的想法出現，Lisa都會以自我否定作結——不要做白日夢了，我只是一個平凡人。

Lisa年輕時喜歡到影樓拍照，但卻小心翼翼地將「模特兒夢」藏在心中。（黃舒慧攝）

直到結婚生子後， Lisa愈來愈在工作上傾注心力。1992年，Lisa到日本留學，學習日語及酒店禮儀。1997年，她來到香港定居後，於五星級酒店從事日語零售服務，因工作需要，更需頻繁往返港日兩地。

金融風暴後丈夫生意虧本，為了養家，她甚至從來沒有請過一日病假。

Lisa回憶那段日子的生活狀態，對待家人出手闊綽，會給丈夫和兒子買貴價的衣服和手機。但「自己的需求」總是被放在了最後面——通勤只會搭沒有冷氣的巴士，每天的早餐是一杯咖啡加一個菠蘿包，午餐則會捱到下午茶時段來省錢。

事業如魚得水，但生活卻已成將就，更別提年少時的模特兒夢了。

罹癌被判「死刑」 在港擁抱新生

2015年5月，一場大病徹底攪亂57歲Lisa循規蹈矩的人生。

她先是在日本感到腳痛，直到返福州探親期間，終於檢查出一顆直徑長達15.6厘米的腫瘤，終確診為淋巴癌三期。

2015年，Lisa因腳痛到醫院檢查，在盆腔發現一顆直徑15.6厘米的腫瘤。圖為在香港複檢的報告。（受訪者提供）

當時，福州兩間大型醫院的醫生都對她的病情感到悲觀，且給出一致的治療方案——腫瘤切除手術。

醫生斬釘截鐵地告訴她的家人：

做手術，就一定會半身癱瘓；不做，就只剩下三個月可以活。

醫生還不忘提醒他們，勿將實際病況告知Lisa，「不要影響她的情緒」。

Lisa在香港接受了標靶藥物、化療和電療，半年後康復出院。圖第一次化療，丈夫剃光頭支持。（受訪者提供）

這個晴天霹靂，讓Lisa的家人一度想過放棄，但他們最終決定，帶Lisa返香港「博一博」。

2015年6月，Lisa入住醫管局轄下瑪麗醫院，醫生要求務必讓她本人了解病況，並自主作出選擇。在持續半年的標靶治療、電療和化療後，Lisa於2015年12月康復出院，返家進行後續的復康訓練。

出院後的Lisa身體較以往虛弱，已不能再從事四處奔波的工作。她細數過往點滴，醒覺自己太要強、太「夾硬嚟」了——原來在她從事Sales工作期間，常常累到腰酸背痛，「或許那時就已累積下致病的因子」。

歲月在Lisa面容刻下痕跡，不變是做Model的初心。（黃舒慧攝）

人生下半場逐夢 信奇蹟再臨

63歲的Lisa端看鏡中的自己，面龐已刻下歲月痕跡，但神色依然。受到神明眷顧的她，也一改曾經默默付出、從不吐露苦楚的「女強人」角色，接受家人的關懷。

她開始與家人無話不談，也會放下身段請教兒子，要如何使用IG、Facebook，「緊跟年輕人的潮流」。

有一日，Lisa在IG看到一名外國白髮「阿婆」做model的照片，在拿給家人欣賞時，兒子建議她不妨也試試看。

她先是躊躇，但在家人一番鼓勵下，決定放手一搏：「我都63歲了，仲死過翻生，依家唔試，仲要等到幾時呢？」

Lisa感到，這是此生難得有機會靜下來，去做自己喜歡的事情，也是實現50年前夢想的最後機會。

她相信，奇蹟曾降臨在她生命，只要秉持信念，奇蹟一定會再次發生。

家人聽到她的渴望，也開始竭盡所能提供幫助。身為設計師的兒子，主動為她的造型出謀劃策、幫她經營IG和Facebook；愛好攝影的丈夫也自告奮勇，在家中為她佈景、攝影。

初試時的Lisa還有些膽怯，但漸漸開始掌握要領，陸續收到本地年輕珠寶品牌、時尚生活品牌的贊助，以及某國際品牌的廣告試鏡邀約。

在被記者問到「為何要做Model」時，Lisa不假思索地道出這一夢想所承載的意義。

除了一圓年少時就種下的夢，她還希望能夠以模特兒的身份，與香港年輕人合作，宣傳本地文化和原創品牌，「香港救過我一命，我想盡微薄之力報答」。

她說，要藉自己的經歷鼓勵年輕人珍惜夢想，並告訴銀髮族們勿忘初衷，因為「有心不怕遲」。