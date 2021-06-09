90後畫家手繪「核酸檢測上河圖」　穿插345名人物記錄佛山抗疫

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-09 12:41

廣東省的新冠肺炎疫情持續，佛山日前因應出現本土病例，在多區進行大規模核酸檢測。 佛山90後男子陳志杰在完成核酸檢測後，特意留在現場觀察許久，回到家便將腦中的情景結合「清明上河圖」的畫風，花了5天時間繪製出一幅佛山版的抗疫畫作，向前線醫護人員致敬。該畫作隨後在微博引起熱議，又被稱為「核酸檢測上河圖」。

陳志杰創作的古風山水畫「核酸檢測上河圖」。（佛山新聞網）

綜合《南方都市報》等內媒報道，陳志杰這幅古風山水畫作，主要描繪佛山禪城、南海兩區開展核酸檢測的畫面。畫作中有345位角色，其中身穿白色防護服的醫護人員佔了136名，還有保安拿「大聲公」維持秩序、志願者在清點物資，市民在排隊等待檢測等場面。他們全都戴上口罩，穿梭在佛山祖廟、嶺南明珠體育館、平洲玉器街、西樵山、佛山西站等地標建築。

據悉，陳志杰自中學開始學國畫，現在在佛山開畫室教小朋友美術。他在受訪時表示，當時在核酸檢測時看到醫護人員忙碌工作、滿身大汗，對此感到非常心酸，因此有了以畫筆紀錄當地抗疫過程的想法，隨後花5天時間創作了這幅畫，也希望通過這樣的方式，讓大家更注重疫情防護。

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