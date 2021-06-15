到警局歎杯咖啡？　杭州多個派出所開「特色咖啡店」爆紅

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-15 14:00

為落實愛警惠警，浙江杭州拱墅公安分局的分局大院及下轄派出所近期紛紛開起「特色咖啡店」，冀提供一個場所予辛勞的警員們放鬆一下，暫時忘卻煩惱、孤獨和疲憊。

開在分局大院內的「拱墅公安·咖啡伴你」主要分為六個部分，門口為多功能花園，進店後再有休閒飲食區、親子活動區、預包裝食品區、現場製作食品區、操作區，開張至今，該店已推出系列咖啡、香醇奶茶、系列水果茶等多款餐品，還有休閒食品、水乳飲品、新鮮水果等。據了解，該店之所以取名「拱墅公安·咖啡伴你」，是希望透過一個溫馨、歡樂、充滿愛的咖啡吧，讓警員們加班晚、壓力大、情緒低落時，可以有一個地方放下煩惱、壓力。

除了分局大院外，拱墅的各個派出所也打造出自己獨特的咖啡店。其中祥符派出所2樓開設了「Police Ideal Space」，店內屋頂採取藍天白雲設計，店舖標誌則將盾牌和咖啡結合在了一起。

該館去年8月正式營業，本身是作為打造「最幸福」警營，構建祥符「十小工程」的項目之一，可算為杭州第一家派出所中的咖啡館，其不以營利為目的，主要是為了解決民警的實際需求。從業咖啡行業已經十幾年的咖啡師小白表示，在派出所做咖啡是一件很有正義感的事，能為警察親手做一杯飲品相當有成就感。

另一方面，米市巷派出所的「一米陽光」也在今年初開始投入使用，其名字正是從派出所警隊特色名稱「陽光戰隊」而來。除了提供咖啡、絲襪奶茶、楊枝甘露等，該店還會因應部分民警、輔警的特殊需求提供輕食簡餐。

本月1日，派出所還專門打造了一隻身穿警服的玩偶熊「小貝熊」放在該店門口，讓警員的小朋友們能一把癮，而小貝警官也就此成了網紅打卡熱點，吸引了不少民眾專程來拍照留念。

小貝警官成了網紅打卡熱點，吸引了不少民眾專程來拍照留念。（浙江在線）

對於咖啡店的顧客主要是民警還是市民，店員表示主要還是民警，佔了大概三分之二，不少民警會在午休的時候買杯飲料，或是下午買個雞蛋仔墊墊肚子，為此店員對民警們的喜好也記得七七八八。不過，店員也提到不時會有來派出所調解的民眾光顧，他們很多是調解家務事，一來就是一個家族，「調解累了，就進來喝杯飲料，降降火氣」。