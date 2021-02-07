瑞幸咖啡稱在美申請破產是「好消息」　律師：可與債權人達成和解

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-07 12:04

瑞幸咖啡上周五（2月5日）發布聲明稱，正根據《美國破產法》向紐約南區破產法院提出申請，但不會對公司的日常運營產生重大影響，所有門店保持正常營業，並表示破產對公司而言是好消息。 有內地律師指出，若瑞幸咖啡未來經營得當，該公司可按照重組賠償方案與債權人達成和解。

瑞幸咖啡發聲明稱，正向美國紐約南區破產法院提出申請，但不會對公司的日常運營產生重大影響，所有門店保持正常營業。（中新社）

瑞幸咖啡發表公告稱，正與其利益相關者就公司財務重組談判，通過加強公司的資產負債表，使公司能夠繼續經營，同時為所有利益相關者謀利益。作為公司重組的重要步驟，也是開曼程序下常見做法，臨時清盤人向美國法院提起程序，尋求美國法院對於公司目前在開曼群島進行的臨時清盤程序的認可。該程序將會暫停美國境內針對公司的訴訟程序，為完成開曼群島重組創造條件並有序完成重組。

美股維權律師、北京郝俊波律師事務所主任律師郝俊波表示，美國破產申請分為兩類，一類是清算破產申請，另一類是重組破產申請。清算破產申請的情況下，公司不再經營，直接清算財產按順序分給債權人；重組破產申請則意味在達成新的重組方案之前，債權人不能再向其追償，為自身贏得喘息機會。他指出，瑞幸咖啡此次提出的是重組破產申請，如果未來經營得當，該公司可以按照重組賠償方案與債權人達成和解。

瑞幸咖啡發聲明稱，破產一事對公司而言是好消息。（微博）

據此前報道，瑞幸咖啡2020年4月爆出財務造假醜聞，同年6月29日正式在美國納斯達克交易所停止交易，進入退市程序。瑞幸咖啡隨後在官網宣布，財務造假始於2019年4月，公司2019年淨營收被誇大約21.2億元，成本和費用被誇大13.4億元。今年1月，瑞幸核心業務高管聯名請求罷免現董事長兼CEO郭謹。

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雖然瑞幸咖啡屢陷風波，但營收似乎未受影響。據瑞幸咖啡去年11月披露的數據顯示，近4000間門店中已有超過6成實現盈利目標。2020年前三季度，瑞幸咖啡的單季營收分別為5.65億元、9.8億元和11.45億元，同比增長18.1%、49.9%和35.8%，均實現了雙位數增長。

此外，根據瑞幸咖啡聯合清算人在向開曼群島大法院提交的首份報告，瑞幸咖啡的戰略重點已經從快速擴展轉為有針對性地擴張，以及提高盈利能力和現金流。報告顯示，截至2020年11月30日，瑞幸咖啡門店數從4507間減少至3898間，其中包括894間聯營門店。按照計劃，到2023年，瑞幸咖啡希望開設4800間至6900間自營店。

（綜合報道）