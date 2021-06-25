2千年前西漢荒帷在京展出　經修復後重煥豔麗精美一面

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-25 14:00

今年「國際博物館日」中國主會場活動於北京首都博物館舉行，活動的重中之重是特展「萬年永寶——中國館藏文物保護成果展」，其中出土自湖北荊州謝家橋一號漢墓的「錦緣絹繡荒帷」惹人關注。 雖然荒帷材質的保存極為困難，惟該來自足足2000多年前西漢時期的文物，經修復後展現了令人驚嘆的精美一面，令網民也形容「如果不看銘牌，此等如此巨大的絲織物很容易以為是清代的文物」。

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知名歷史博主「老豬的碎碎念」周四（24日）在微博曬出了「錦緣絹繡荒帷」一批精美圖片，相當吸睛。據他指，由於保存極為困難，此前從未出土過此物，其學名為棺帷，古人常用以套蓋在棺木上，而棺帷的材質、圖案和數量也有着嚴格等級規定。至於湖北謝家橋一號墓出土的該件棺帷皆為絲綢材質，色彩鮮豔且繡飾複雜，數量更達4層。

其續介紹，荒帷在先秦典籍中多次出現，在《儀禮》、《禮記》中亦有記載，其主體為絲織品，裝飾有圖文及其他金屬墜飾，為兩周時期常見的喪葬儀具，可是因年代久遠，絕大多數荒帷在現代考古發掘活動中都難以被完整發現。

據山西省考古研究院官網介紹，考古人員曾在2004至2006年挖掘山西橫水西周墓地期間，意外發現目前中國時代最早的荒帷。（山西省考古研究院）

據山西省考古研究院官網介紹，考古人員曾在2004至2006年挖掘山西橫水西周墓地期間，意外發現目前中國時代最早的荒帷，其為繡有鳳鳥圖案的巨大紅色絲織品，連織物的針線、紋理都十分清晰。可惜，事實上原本的紡織品早已徹底腐化消失，只保留部分痕跡印在塌落於墓室中的泥土上。

不過湖北荊州謝家橋楚國一號墓出土的荒帷上彌補了遺憾。2007年，荊州謝家橋一號墓進行搶救性發掘期間，清理出罕見的4層絲綢荒帷，為迄今發現的同時代保存最好、層數最多、面積最大的的絲綢荒帷，只是剛出土時，其因浸泡在積水中2000多年，早已成一團「爛泥」。

幸而經過剝離，荒帷真容漸露，其中前3層最為精美，首層由鳥獸幾何紋錦作緣、絹地乘雲繡製成，還有據稱是辟邪之用的鎖形物；翌層有更為細密的抽象花紋圖案；第三層則鋪展面積最大，達45平方米，並有神秘人形圖案。

在特展「萬年永寶——中國館藏文物保護成果展」，出土自湖北荊州謝家橋一號漢墓的「錦緣絹繡荒帷」惹人關注。（新華社）

據了解，受溫度、濕度、光線、氧氣等影響，多數墓葬中的絲織品皆會腐爛變質，即便倖存也會因長年受地下水浸泡而稍碰即滅，因此如何讓該荒帷變回原貌成了一大難題。然而，荊州文物保護中心主任吳順清早於2000年曾研發出一種微生物發酵提取液，可讓微生物在不破壞絲織物本身下，「吃」掉絲織物內的有害物質。

後來，文保中心花了3年多的時間，通過生物化學保護技術進行清洗、加固、修補，令荒帷恢復了原有的光澤度和外觀，再加上在中國絲綢博物館紡織品鑑定保護中心進行後續的分析鑑定、纖維測試和修復，終令西漢荒帷的風姿重現。

值得一提的是，除了西漢荒帷外，展覽同時亦匯集了來自全國23家文博機構的50餘件套珍貴展品，包括秦始皇帝陵出土彩繪綠面跪射俑、李倕墓出土復原冠飾、黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍、漆床等，全面展示了館藏文物科學認知、保護修復、工藝復原、預防性保護的最新成果。