東京奧運｜中國隊持旗手曾經唯身高論？　打破「傳統」後有新門檻

東京奧林匹克運動會即將於今天（23日）晚上舉行開幕式，按慣例各地代表團都會逐一進場，單一國家或地區最先出現全球觀眾見前，就是持旗手。



今屆奧運會開幕式的一大看點是許多國家都會首次派出一男一女雙人持旗手，國亦不例外，甚至會是首位在夏季奧運會開幕式上的手持中國國旗的女性持旗手。



雙人持旗手，乃至女性持旗手的出現，一方面是響應國際奧運會關於性別平等的呼籲，另一方面亦反映出中國隊的演變，不再由國家男子籃球隊專美，只要形象合適、成就出色，任何人都能充當國家的「門面」。



朱婷是中國女排隊長，自2014年起連奪多個國際重要賽事最有價值球員及個人獎項，是國際排壇的巨星。（視覺中國）

中國首位夏季奧運會開幕式女性持旗手

中國體育代表團在上周六（17日）宣布，東京奧運會開幕式中國隊持旗手，將由女排運動員朱婷、跆拳道運動員趙帥同時擔任。朱婷是中國女排隊長，自2014年起連奪多個國際重要賽事最有價值球員及個人獎項，是國際排壇的巨星。趙帥則是2017年世錦賽金牌得主、上屆跆拳道奧運冠軍，成功為中國實現該領域的「零的突破」。

之所以會兩人同時擔任持旗手，是因為早在今年3月，國際奧委會宣布修改章程，允許並鼓勵在東京奧運會開幕式上，各個代表團可選派一名男性運動員和一名女性運動員共同擔任持旗手。國際奧委會主席巴赫解釋，此舉是要展示國際奧委會在奧運會上實現性別平等的成果和決心。

東京奧運會開幕式上，各個代表團可選派一名男性運動員和一名女性運動員共同擔任持旗手，目的是要性別平等。（視覺中國）

不僅是中國，在東京奧運開幕式上，許多國家都有響應呼籲派出女性持旗手。烏茲別克女子體操名將舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）是該國破天荒首名奧運會女性持旗手。舒素雲天娜以46歲的「高齡」連續第8次披甲上陣，刷新其個人健力士世界紀錄。

逐漸打破國家男子籃球隊「壟斷」

中國隊在夏季奧運會開幕式上的持旗手，很長一段時間都是被國家男子籃球隊所「壟斷」。中國在1984年首次參加奧運會，當時在開幕式上派出了時任國家男子籃球隊正選中鋒王立彬擔任持旗手。此後的32年間共8次奧運會，中國清一色都是由籃球國手為國持旗。其中，姚明在2004年與2008年兩度擔任持旗手，最後一名以國家男子籃球隊身份擔任持旗手的人則是易建聯。

圖輯｜盤點歷屆奧運會開幕式中國隊持旗手：

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直至上屆里約熱內盧奧運，中國隊才首次打破「傳統」，改由著名花劍運動員雷聲擔任持旗手。雷聲曾經在2012年倫敦奧運會上奪得男子花劍運動個人賽金牌，是中國在花劍項目上的首枚金牌，意義非凡。

持旗手的「身高要求」

早期中國隊選擇的基本上都是男子籃球運動員，不論是在開幕式或閉幕式。雖然男子籃球向來並非是中國隊的強項，但由於每一名男子籃球運動員都身高形象出眾，所以擔任持旗手是理所當然。中國隊明顯將身高形象放在第一位，始終持旗手代表的是國家的「門面」，比賽成績並非關鍵因素。

但事實上，在趙帥、朱婷前，中國隊持旗手的「高頻詞」已有所改變。最先「動搖」男子籃球運動員持旗手地位是在閉幕式上。在2004年雅典奧運會，為中國田徑實現歷史性突破的跨欄運動員劉翔在閉幕式擔任持旗手，成為中國隊在夏季奧運會上，首位來自男子籃球以外的持旗手。

劉翔是中國隊第一位來自男子籃球以外的持旗手。（搜狐新聞）

2008年的北京奧運會閉幕式，羽毛球女單冠軍張寧就是中奧運史上首位蟬聯冠軍的羽毛球運動員，成就非凡，故在閉幕式上，她成為了中國首位女性持旗手。往後的2012年倫敦奧運及2016年裡約熱內盧奧運，中國隊在閉幕式上都是派出女性持旗手，分別是為中國贏得帆船項目首面奧運金牌的徐莉佳，以及女子乒乓球「大滿貫」得主丁寧。

梳理數據，可見到中國隊在選擇持旗手時，仍然會以身高作為核心要素。男子籃球運動員自不多說，即使是最矮小的劉玉棟，身高也有1.98米，遠勝一般人，「小巨人」姚明身高更達2.26米，是歷任持旗手之中最高。張寧、徐莉佳及丁寧在閉幕式上擔任持旗手，她們身高分別是1.75米、1.76米、1.73米，以女性而言亦是相當「高大威猛」。成功打破「傳統」的雷聲，他的身高是1.93米，堪比男子籃球運動員。此外，在東京奧運會開幕式擔任持旗手的朱婷、趙帥，身高亦有1.98米及1.88米。

趙帥的身高達1.88米，對不少人來說已經是「高不可攀」。（視覺中國）

擔任持旗手只是「你睇我好，我睇你好」？

形象合適、成就出色的運動員極多，除了身高以外，中國隊是否還有其他考慮因素呢？無錯，而且是為了運動員的利益。原來，形象、成就固然是主要因素，但中國隊還會考慮運動員的精力消耗問題、會否影響比賽等。此外，運動員能夠擔任持旗手，顯然是有鼓勵、獎勵的意味。

歷屆的名單顯示，自從打破男子籃球運動員的「壟斷」後，能夠在開幕式或閉幕式上擔任持旗手的運動員，幾乎都是上屆奧運冠軍，又或者在本屆奧運中取得傑出成績，雷聲、朱婷、趙帥、劉翔、張寧、徐莉佳、丁寧等人就是最佳例子。

但不說不知，表面光鮮的奧運會開幕式，對運動員而言其實是一個苦差事。運動員比賽任務繁重，通常不會願意耗費大量時間和精力在開幕式上。據統計，奧運會開幕式上的持旗手，平均需要手舉旗幟在現場站立超過5小時。

以2016年倫敦奧運會為例，姑勿論預備、綵排工作，開幕式在當地時間晚上9時開始，仍要至凌晨12時許才結束，很多運動員返回選手村的時候，已經是凌晨2時許，令翌日就有比賽的運動員根本難以適應。游泳運動員孫楊是奧運冠軍，其身高有1.98米，加上長相不差，理論上是相當適合擔任中國隊的持旗手。但游泳原本就是體能消耗極大的運動，而且比賽日程通常會安排在奧運會頭幾天舉行，若然讓孫楊擔任持旗手，恐怕只會阻礙其發揮。

表面光鮮的奧運會開幕式，對運動員而言其實是一個苦差事。（視覺中國）

不論如何，能夠擔當國家的「門面」，始終都是莫大光榮，朱婷與趙帥都對此心懷感激。趙帥在受訪稱，擔任中國隊持旗手，對自己是莫大的榮譽，也是對於跆拳道項目的認可。朱婷亦表示，這份榮譽是中國隊對女排、對她的肯定與信任，既是一份榮譽，也是一份責任，讓她更有動力去做好每一天、走好每一步，「大賽將至，我們要保持平常心，全力以赴。我們的目標是升國旗、奏國歌。」