東京奧運︱學生准入場觀賽但有不合理條件　飲品只能帶可口可樂？

東京奧運為避免疫情擴大，史無前例的改採無觀眾制，不過部份場館有開放讓日本當地中小學生前往觀看，感受大型體育賽事的魅力。但現在卻傳出東奧通知學校，學生最好只能帶「可口可樂」入場看比賽，有圖利廠商之嫌，學生家長出現不滿聲浪，在網絡上也引發話題。



日媒《每日新聞》報道，東奧開放讓茨城縣鹿嶋市的市立學校帶隊進入場館免費看足球比賽，在出發前幾天卻通知家長看比賽「請帶可口可樂」，據了解可口可樂企業為這次東奧的最大贊助商「奧林匹克全球合作夥伴」（The Worldwide Olympic Partners），因此判斷為了幫贊助商搶收益才對學校規定這項不合理政策。

據市教委員表示，9日東奧組委前往比賽會長視察，並對各校負責教職員佈達「禁止攜帶可口可樂以外的寶特瓶飲料入內，其他類飲料必須事先撕掉包裝才能帶入場」。因此學校在15日對參加學生的家長發出通知單提醒當天注意事項，當中要求學生「飲料是膠樽的話就只能攜帶可口可樂」，讓家長看到大為光火，認為主辦方規定有失公允。

此事件還延燒到網上，網友紛紛在社群反諷「如果是贊助商的話就應該提供學生可樂喝到飽才對」、「原來比起小朋友奧運更看重商業價值」。這項措施曝光後開始在網上引起一番討論，感受到輿論壓力的當地市教委員反而出來滅火，澄清是表達方式有問題，緊急改口只要撕掉飲料外包裝就沒問題，但東奧組委會似乎沒有多做回應。

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