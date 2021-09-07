三星堆｜又一青銅神樹耗時4個月出土　與1986年出土的或屬同一棵

四川廣漢三星堆遺址再有新發現，新發掘區域的3號坑近日出土一件青銅神樹，其與1986年2號坑出土的二號神樹或是同一棵。



3號坑發掘負責人、上海大學文學院講師徐斐宏指，該青銅神樹殘件今年3月在3號坑比較靠中心的位置露出一角，之後經考古發掘，其樹幹和太陽輪裝飾物得以完全顯露，樹枝、花蕾等構件也相繼被發現，然而因樹幹和兩根象牙緊貼，後者又與其他文物疊壓，故出土過程前後耗時4個月，在今年7月15日始完成。

其實，今次已非首次出土青銅神樹，早在1986年，三星堆2號坑亦有出土，所有構件拼起來目前共有三棵，分別為一號、二號和三號神樹。其中二號神樹受到嚴重損毀，專家為此花了十多年才將其修復，惟仍不完整，一些構件未能在當年發掘的祭祀坑內找到。

而徐斐宏表示，根據觀察，今次新出土的神樹不管是形制還是體量方面，與二號神樹都有很高的相似度，甚至不排除它們屬於同一棵神樹，又指兩根神樹要能拼在一起，會是非常重要的一個發現，能說明很多學術問題，「目前還在繼續拼接碎片，更多發現還有待慢慢揭曉」。

1986年出土的一號青銅神樹。 （文旅中國）

此外，1986年出土的三號神樹體量較小，按修復工作推測，其高度約為1米，惟底座已缺失。徐斐宏表示，3號坑的北邊還有另外一件小神樹，一堆構件已經提取完畢，但無法復原為完整的神樹，而其可能和三號神樹有些相似性，但二者屬於同一棵的可能性不大。