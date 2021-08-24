三星堆｜製作黃金面具後　內地UP主耗4個月花25萬「神還原」金杖

今年4月，一名25歲的B站UP主花費20萬元（人民幣，下同），用500克黃金，耗時15天，用純手工方式「復原」了四川德陽廣漢三星堆遺址出土的殘缺黃金面具。

這名UP主其後又花費25萬元，耗時4個月，按照他的理解，用900克黃金製作出了三星堆遺址出土金杖「原來的模樣」。



B站UP主「才疏學淺的才淺」（以下簡稱「才淺」）這次要「復原」的文物為在1986年出土於三星堆遺址的一號祭祀坑的金杖。金杖全長143厘米，重約500克，是用金條捶打成金帶後，再包裹在木杖上。可惜在出土時，裡面的木杖已經碳化，只剩外面一層金皮。

金杖上有三組圖案，分別是頭戴五齒高冠人頭像，鳥和魚，以及似箭翎的圖案。有專家認為，這根金色權杖極可能表現的是古蜀王中的「魚鳧王」，也有專家提到，金杖上頭戴五齒高冠的人應該是蜀祖蠶叢。

要「復原」金杖殊不容易，才淺要先在金子中融入少量的銀，再經過漫長的捶打，把金條變成了長143厘米、寬7.2厘米、厚0.2到0.3厘米左右的金帶。

「才淺」手工復原金杖（點圖放大）：

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才淺其後再「復刻」金杖上的紋路。他介紹，這種傳統工藝叫「鏨刻」，是用金屬做的鏨子和錘子，敲打在金屬表面，從而留下紋路。他注意到，三星堆金杖的紋路十分複雜，是在不到1毫米的方寸之間，鏨刻了兩條紋路，線條流暢互相平行，看上去彷彿是一條線。

為了完美還原製作工藝，才淺特意製作了一把牛骨刀，用來替代瑪瑙刀，以壓劃的手法，復刻這柄權杖的花紋。在製作最後，他考慮到當時古蜀人也可以製作的膠水，特意用魚泡做成魚鰾膠，將金帶粘在了一根樹棍上。

才淺發布了製作影片後，連四川廣漢三星堆博物館的官方微博也第一時間點讚，並表示「復刻工藝很棒，金杖本杖看了也忍不住要鼓掌」。

「才淺」手工復原三星堆黃金面具全過程（點圖放大）：

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