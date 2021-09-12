杭州亞運｜火炬設計理念來源良渚文化　肖戰擔任公益圓夢大使

體育盛事一浪接一浪，東京奧運上月閉幕後，陝西全運會緊接在本月開鑼。明年2月又將迎接北京冬奧，同年9月杭州還將舉辦亞運會。



杭州奧體中心網球中心（小蓮花）周五（10日）舉行杭州亞運會倒計時一周年活動，設計理念來源良渚文化的火炬「薪火」正式亮相。當日還發布了亞運會禮儀服裝，設計主題為「雲舒霞卷」。此外，官方宣布內地藝人肖戰擔任杭州亞運會公益圓夢大使。



9月10日，杭州亞運會圓夢公益大使肖戰在演唱歌曲。（新華社）

綜合《杭州網》等內媒報道，杭州亞運會的火炬「薪火」融合傳統文化和當代藝術。火炬設計師稱，良渚文化是此次火炬設計理念的來源。良渚文化遺址中心位於浙江省杭州市余杭區西北部瓶窯鎮，核心部位於良渚古城該，最大特色是所出土的玉器。良渚遺址也是人類早期文化遺址之一，實證中華五千年的新石器時代人類文化史。

此外，火炬首次採用了「方形桶身」的設，上方下圓，頂部出火口的形狀，源自「琮」字最早的甲骨文字形，呈十字交叉狀。四分區的密簇網片、環縫出火蓋加上中心拱形穩焰片，提高燃燒穩定性的同時也提高了「顏值」。

炬冠呈方形，設計靈感源自玉琮形態，採用了良渚文化中玉琮的造型。與炬身的連接處，巧妙地設置了隱藏式進風口，最大化保持火炬外觀完整性。炬身以良渚螺旋紋為演化。紋樣形似指紋，自然交織，精緻細密，以中國結穗尾結束，寓意各國運動員團結共融。炬基則以代表浙江八大水系的八組水波紋為裝飾。

整個火炬通體覆以雙色，頂部顏色為「丹桂金」，下端過渡為杭州亞運會色彩系統的主色彩「虹韻紫」。設計者稱，這兩種顏色結合玉琮的色彩，同時展現出杭州的溫潤雅致。

杭州亞運會禮儀服裝「雲舒霞卷」。服飾面料採用了杭州的本土元素絲綢。（新華社）

亞運會禮儀服裝設計主題為「雲舒霞卷」，充滿東方韻味。中式旗袍襟口結合西式開衩裙擺，配以亞運色彩「虹韻紫、月桂黃、水墨白、湖山綠」。衣服上色採用染色中的渲染技法，每一件都由制衣師傅手工染成。

服飾圖案繪製了柳浪聞鶯、雙峰插雲、雷峰塔等西湖景致，由一條穿梭的雲線串聯，最終在裙擺上匯聚成象徵著錢塘江、城市交通及競技賽道的波浪形圖案。其製作採用了中國傳統的提花工藝，即以經線﹑緯線交錯組成的凹凸花紋。

杭州亞運會將於2022年9月10日至25日舉行，杭州是繼北京、廣州後，第三個主辦亞運會的中國城市。

圖輯｜2022杭州亞運場館一覽：