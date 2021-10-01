2020年杜拜世博會｜中國館「華夏之光」　燈籠造型結合傳統與現代

2020年世界博覽會受新冠肺炎疫情影響延誤一年後，當地時間周五（1日）在中東的杜拜開幕。

據介紹，本屆世博會以「溝通思想，創造未來」為主題，192個參展國家將通過豐富多彩的活動，展現各自的科技成果與文化傳統，預計將可吸引2500萬觀眾參觀。

其中中國館「華夏之光」也於同日正式開館，其是會場面積最大的展館之一，主題為「構建人類命運共同體——創新與機遇」。



中國館「華夏之光」在世博會開幕同日正式開館。（微博）

中國館以智能機器人迎接訪客，其能夠提供導覽講解服務，還會表演太極、瑜伽、舞蹈等技能。（新華社）

據2020年杜拜世博會中國政府總代表、中國貿促會副會長張慎峰此前的介紹，中國館採用中國燈籠造型，將中國傳統元素與現代建築理念、現代科技巧妙結合。主體建築綜合運用斗栱、中式花窗格等中國傳統建築元素，遠望如同一盞華貴的燈籠。中國燈籠的造型象徵團圓、光明，寓意歡聚、溝通，表達出構建人類命運共同體、共同追求繁榮發展的理念。

中國館藝術總顧問沙曉嵐亦稱，中國館外觀取型中國傳統燈籠，正是中國對世博會盛會的祝福，以溫暖之光，科技之光，人文之光，希望之光，友誼之光，照亮杜拜，照亮世界。

世博會開幕式的表演。（新華社）

值得一提的是，中國館將在每天夜晚上演大型主題燈光展演，用創新的現代化手法表現傳統中國元素。沙曉嵐透露，屆時是以建築主體的紅框燈體為點，以點為陣，以陣為面，不僅以360°的中國館外牆體為畫布，更通過演藝燈光、建築照明、LED影像、無人機等多重技術手段相互呼應、配合，於天地間展開畫卷。