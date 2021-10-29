浙江竹編師傅TikTok爆紅吸500萬粉絲　短片播放量超3300萬

中華文化源遠流長，但隨着時代變遷，不少民間手藝逐漸消失，極需保護及承傳。

來自浙江杭州臨安的51歲潘雲峰，前年重拾一度被淘汰的農村老手藝「竹編」，並在抖音上載自己製作竹編作品的過程。他原本只為生計着想，希望「多少補貼些家用」，未料吸引過百萬人觀看點讚。有網民將影片轉載到TikTok等海外平台，更獲得超過1000萬次播放。

目前，潘雲峰的抖音帳號已吸引將近500萬粉絲關注。然而，相比做網紅，潘雲峰對於如何改良傳統竹編技藝更感興趣，並希望通過自己的努力，讓經過改造和創新的手藝在當下生活中找到一些位置。



2019年，潘雲峰重拾老本行做竹編，並在抖音上載做各種竹製品的影片。（網易新聞）

潘雲峰從小父母離異，跟隨祖母在浙江的小山村生活。工業不發達的年代，竹子生長快、強度高，是主要的建築和製造材料，家家戶戶都需要竹編。竹編師傅又叫篾匠，是一份足夠體面的職業。在80年代中期，時年14歲的潘雲峰就跟隨舅舅做竹編，先後向3個師傅學習，才學成這門手藝。

不過，工業發展令塑料、水泥等產品鋪天蓋地進入了潘雲峰生活的山村。以往村民處處離不開的竹製品，逐漸淡出大家的生活，籮筐、籃子被編織袋和塑料取代，到最後連竹製涼蓆都可以用機器製作。潘雲峰的兩個徒弟及師傅先後轉行，做了5年竹編的他最後不得不放下這門手藝，走出村外先後任職油井井長、廚師、電焊維修工等。

2019年，潘雲峰的孩子上大學，他決定回老家生活，在親戚開的牙科診所上班。某日，他無意間在抖音看到一位老師傅的竹編影片，對方的帳號粉絲在幾天之內就從數百增至上萬，很多網民都點贊。潘雲峰於是註冊抖音帳號，學習如何拍影片。當時，他只想自己可以積攢3至5萬的粉絲，等以後年紀大就做些竹編出售，「算是有個活計，多少補貼些家用」。

當時，潘雲峰每逢周四放假就會獨自上山砍竹，再回家做竹編、拍片。起初，他只能上傳1分鐘內的影片，由於自己不會剪輯，無法呈現竹編制作的全過程，不少網民都留言稱「看不懂」。為此，潘雲峰學習如何拍攝剪輯，例如切換鏡頭、剪輯影片、調整光線、找拍攝角度，希望將曾經被「淘汰」的手藝更好地展示給其他人看。

2019年10月，潘雲峰發布一段時長3分鐘的製作鍋刷的影片，吸引近80萬人點讚，粉絲增至5、6萬。同年11月，潘雲峰製作竹籃的影片爆紅，有近140萬人點讚。2020年，潘雲峰拍攝的影片，包括破竹基本功、鍋刷、竹篩、陽傘等的點讚量都超過100萬。竹編手藝吸引不少人關注，有人留言詢問如何購買作品，也有人請他開直播，還有竹編同行主動聯繫他，希望一起合作。

值得一提的是，有網民將潘雲峰的竹編影片上載到海外平台。截至目前，他製作鍋刷的影片在TikTok上累計播放量超過3300萬；而在YouTube，其製作竹編的影片集播放量達260萬。外國網民不了解竹編，對潘雲峰的作品感到驚奇，稱讚其製作的竹製品是「觸動人心」的藝術品，又感嘆潘雲峰「手部的準確性和移動的速度，比機器還要好」。有網民甚至上載合拍影片，在TikTok上記錄自己觀看潘雲峰竹編影片時的反應。

潘雲峰製作竹編的影片爆紅，為他的生活帶來很大的轉變，包括令他還清為期20年的房貸。然而，潘雲峰仍然過着原來的生活，他租下山上的一間舊屋，每日騎電單車上山製作竹編，做完後再下山。除了傳統的竹製品，潘雲峰更根據現代人的習慣，改良了傳統竹編技藝，用竹製作手機架、兒童座椅、嬰兒床、頸椎枕等新產品。