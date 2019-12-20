內地2019年度字詞公布：穩、我和我的祖國、難、貿易摩擦

中國教育部旗下的國家語言資源監測與研究中心，周五（20日）揭曉2019年的年度漢字。「穩」、「我和我的祖國」、「難」、「貿易摩擦」分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。

「我和我的祖國」是中國為慶祝建政70周年而推出的愛國電影，其電影主題曲與片名相同，在內地掀起傳唱熱潮。（網上圖片）

主辦方指，2019年的中國，穩步發展，經濟發展穩中求進，社會生活穩定安康。面對各種挑戰，中國從容應對，穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，因此最終當選的年度國內字為「穩」。

而2019年的世界，風雲多變，波瀾起伏。危機不斷，分歧難免，全球形勢難上加難。各國因戰略關切、武器採購、防務費用等產生種種分歧，讓全球範圍內的雙邊關係、多邊關係和地區形勢難題不斷，因此「難」當選國際字詞。

據悉，在這次「漢語盤點2019」活動中，還陸續發布了2019年度十大網絡用語、十大流行語、十大新詞語，共收到網民推薦字詞數千條，總關注量超過3.5億。

2019年度十大新詞語：

夜經濟、5G元年、極限施壓、止暴制亂、接訴即辦、誇誇群、基層減負年、冰墩墩/雪容融、殺豬盤、鄉字號/土字號。

2019年度十大流行語：

我和我的祖國、金色十年、學習強國、中美經貿磋商、最美奮鬥者、硬核、垃圾分類、先行示範區、基層減負年、我太南了。

2019年度十大網絡用語：

不忘初心；道路千萬條，安全第一條；檸檬精；好嗨喲；是個狼人；雨女無瓜；硬核；996；14億護旗手；斷舍離。

在台灣，「亂」字拿到最高票，獲選為2019年的年度代表字。（聯合新聞網）

亞洲其他國家及地區也有年度漢字評選活動。2019年日本年度漢字為「令」，馬來西亞年度漢字為「騙」，台灣年度代表字為「亂」，海峽兩岸年度漢字為「困」。

（綜合報道）