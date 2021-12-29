三國亂世奸雄　曹操墓明年5月終對公眾開放　曾遭專家質疑為假

三國時代英雄輩出，這段歷史引人入勝。從2009年公布發現以來，位於河南安陽的曹操高陵便備受各界關注，當地政府其後決定將曹操高陵打造為三國文化遺址公園。

安陽市27日（周一）宣布，曹操高陵博物館計劃於明年5月1日全面對外開放，著名考古學家，中國社科院考古研究所前所長劉慶柱擔任名譽館長，執行館長一職則面向全國公開招聘。



圖輯｜曹操高陵出土文物（點擊放大）：

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曹操高陵將全面打造為三國文化遺址公園，成為研究三國文化及漢魏歷史的重要平台。而將於明年開放的曹操高陵博物館，將是該遺址文化公園的第一階段，主要用於曹操生平事蹟和文物展示。

據《三國志》等史料記載，公元220年曹操卒於洛陽，靈柩葬在鄴城的西門豹祠以西丘陵中。2008年至2009年，河南省文物考古研究所對曹操高陵進行了發掘，發掘共清理了兩座墓葬。2009年12月，國家文物局認定該墓的墓主為曹操，其後曹操高陵更入選「2009年度全國十大考古新發現」之首。

曹操高陵雖然屢經盜掘，但仍出土了一批文物，復原後約有250件左右。其中最重要的是幫助確定墓主身份的刻銘石牌，其上刻有「魏武王常所用挌虎大戟」、「魏武王常所用挌虎短矛」等。

曹操高陵墓道。（資料圖片／VCG）

學者根據墓葬的形制與規模、出土遺物、石牌銘文的內容及字體、墓主骨骼的鑒定，並結合魯潛墓誌和西門豹祠等的相互位置，以及歷史文獻記載的魏武帝陵位置，確認該墓是曹操的高陵。

墓中發現的頭骨，經專家確認屬於曹操。（資料圖片）

不過曹操墓的認定過程中也一直存在質疑。例如中科院考古研究所前所長徐苹芳曾表示，該墓中發掘的8塊刻銘石牌可能只是饋贈品，不足以證明墓主就是曹操，該墓最多只能說是高陵的陪葬墓。他又指出，該墓的等級不符合曹操生前的王侯等級，發現的冥器也與他的身份不對等。