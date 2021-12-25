江西國字山大墓出土逾二千器物　推測墓主或為越國王室貴族

早前，考古人員在江西樟樹市發現一座東周時期的高等級墓藏，該墓葬已發掘四年多，出土逾2000件套器物。據推測，其很有可能屬越王室貴族墓，墓主身份尚待專家進一步論證，而論證會將在周六（25日）下午舉行。



據悉，國字山墓葬位於東周時期的大型城址，築衛城城址西側約300米處的小山頂部，墓室東西長約16米，南北寬約14.4米，周邊有近長方形圍溝環繞。而呈長方形箱體的槨室由隔斷和立柱分隔成井然有序的25個分室，並放置了7具棺木，當中位於槨室中部的主棺是船形獨木棺，另6具陪葬棺則分置於周邊分室內。

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江西省文物考古研究所、中國社會科學院考古研究所和樟樹市博物館組成的國字山考古隊，自2017年起對國字山墓葬及周邊地區展開發掘和研究工作。雖然曾被盜擾，但墓葬仍出有逾2400件套器物，種類以漆木器為大宗，還有金屬器、陶瓷器和玉石器等，囊括了禮器、樂器、兵器、車馬器、日常用具等多種品類。

值得一提的是，當中還包括了迄今為止出土最長的一件箏，其總長度達2.3米，另還有一件青銅鳩杖的跽坐人形鐓及兩件「越王」銘銅戈（戟）。據初步判斷，墓葬時代為戰國中期。由於墓葬呈現明顯越文化因素，還有相當的楚文化和群舒文化因素，故綜合下推測墓主應為越國王室貴族。