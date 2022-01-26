北京冬奧｜開幕式暖場環節揭曉 「中國式行進廣場舞」將亮相

北京冬奧會開幕式將於2月4日晚上8時開始，據官媒報道，開幕式正式開始前30分鐘，將有廣場舞暖場。



據《人民日報》周三（26日）報道，開幕式開始之前，有30餘分鐘的暖場環節，暖場表演以廣場舞為主要形式，突出大眾參與，沒有邀請專業演員。北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演張藝謀稱：「最終參與表演的人員主要來自北京和河北兩地，不同年齡段的普通人在這一舞台上充分展示」。

報道表示，作為暖場表演的分場導演，孟豔將這次表演的設計稱作「中國式行進廣場舞」，參加暖場表演的演員年齡最小的僅5歲，最大的70多歲。她稱，導演團隊通過精心設計和編排，希望把每個年齡段人群的熱情、情感表現出來，表達對世界的真誠邀約。

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在時長上，此次開幕式則在100分鐘左右，既是節儉辦賽，也是出於對天氣、防疫等因素的考慮。在參與規模上，此次參與演出的人員約3,000人。

除總導演張藝謀外，北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式主創團隊中還有多位成員參與過2008年北京奧運會開閉幕式創作，其中，蔡國強、沙曉嵐、陳岩再次分別負責視覺藝術設計、燈光設計和美術設計。另外，北京冬奧組委還積極吸納中國國內外相關領域的優秀人才參與開閉幕式創意、製作及表演工作，主創團隊體現了老中青結合的特點，旨在以全新視角呈現開閉幕式。

值得一提的是，在前一天，周二（25日）清晨，來自北京冬奧會中國體育代表團的100餘名運動員和教練員代表去到北京天安門廣場觀看升國旗儀式，並宣誓出征。