春晚2022｜三星堆新出土世界最大青銅面具亮相　網民讚嘆：好震撼

一件三星堆新出土的青銅大面具在本年央視春晚上首次向世人展示，引來不少網友讚嘆稱「好震撼」、「好浪漫」。

該件三星堆青銅大面具距今已有3000多年，寬131cm、高71cm、深66cm，重達65.5公斤，是目前全世界範圍內出土的形制最為完整、體量最大、保存狀況最好的大型青銅面具。



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青銅面具是三星堆文化中的典型器物，一般來說應是陳置在神廟中供人膜拜的神器。這件青銅大面具在去年於三號「祭祀坑」出土，面具的眉部、眼睛、嘴唇線條流暢、棱角分明，粗長眉毛作揚起狀，莊嚴肅穆的表情傳遞著威儀感。此外，面具的兩側上下及額部正中有方形穿孔，可能作為固定之用。

這件面具保存非常完好，僅僅左耳脫落，左臉頰後方及嘴角處稍有殘缺。據研究人員，其製作先分鑄成型，將面部、臉頰後部、眼睛、耳朵等多部位分別鑄造，再焊接組合成一體。

此外，這件面具的右眼處還發現了絲綢殘留，在古蜀文明中認為具有「通天、通神」功能的絲綢與面具的組合，彰顯神聖祭祀的內涵，也成為研究三星堆絲綢的重要物證。

三星堆遺址位於四川省廣漢市，南距成都市區約40公里，是西南地區先秦時期最重要的古代遺址之一。三星堆祭祀區新一輪考古勘探與發掘於2019年啟動，從2019年底至2020年上半年，考古人員在1986年發掘的一號坑和二號坑附近勘探發現了六個祭祀坑。自2020年10月起，開始對新發現坑進行正式考古發掘。

截至2021年底，三星堆新發現六個祭祀坑共出土文物一萬多件，包括黃金面具、頂尊人像、圓方尊、大面具、神壇模型、跪姿銅人、500餘根象牙等許多精美文物。