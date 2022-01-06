三星堆｜神秘國寶「青銅大立人」手持何物？　一眾專家上央視激辯

四川廣漢市三星堆遺址被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」，其中在1986年發掘出土的青銅大立人是同時期全世界最大的一座青銅立人像，也是中國「禁止出國參展」的國寶級文物，該銅像的雙手呈虛握狀，似乎握著一件物品，多年來學者對此有不同推測。

近日，多名學者在央視一個節目再為此進行爭論，表示青銅大立人可能手持象牙或立鳥，也可能根本並沒有握著任何東西。



青銅大立人出土於三星堆遺址2號祭祀坑，銅像連同底座高達2.62米，銅像中空，重約180公斤。青銅大立人出土時從腰部被斷為兩截，背部斷裂變形，專家推測在入土前就被砸碎，銅像其後修復成功，現存三星堆博物館。距今已有3000多年的青銅大立人是同時期全世界最大的一座青銅立人像，也是中國「禁止出國參展」的國寶級文物。

青銅大立人的面部造型非常獨特，雙目突出，兩耳招風，鼻子高挺，嘴唇細長。仔細觀察銅像的著裝服飾，可見其身穿窄袖衣服、左衽、衣服後端呈燕尾狀，紋飾以龍紋為主，兼有獸面紋、鳥紋、蟲紋、迴紋等，繁複精麗，被譽為「中國最早的龍袍」。

▼ 三星堆遺址發掘現場

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對於這樣一位身著華服、立於高台之上的人物身份，學界有大巫師、蜀王或大巫師兼蜀王等多種說法，可見銅像所代表的應當是職掌了宗教權力或行政權力的上層貴族。

而銅像最引人注目的還是那雙與身體不成比例的大手：右手舉高到臉部，左手放在胸前，兩手的拇指與其他四根手指形成環狀，似乎握著一件物品。

央視節目《中國考古大會》討論到青銅大立人拿在手中的物品，圖為主持拿著象牙、玉璋等物品。（央視）

從出土至今，不斷有學者對青銅大立人拿在手中的「物品」展開推論和研究，在1月2日播出的央視節目《中國考古大會》上，四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長、三星堆博物館館長雷雨表示，如果仔細觀察銅像的手勢，發現雙手中空的部分並不在一條直線上，因此他認為銅像手持象牙，因為直立的東西應該是插不下去的，而銅像雙手呈圓孔狀，也與象牙的形狀相似。

不過四川省文物考古研究院原副院長、研究員陳顯丹則認為，銅像雙手並沒有握東西，雙手的手勢或許是祭祀的時候比的手勢。他又補充，三星堆曾經出土過手持器物的人像，拿東西的手勢不是這樣的。

至於中國社會科學院歷史學部主任、中國考古學會理事長王巍則表示，三星堆曾經出土一個手持立鳥的人像，他高度關注這方面的信息，繼續探索青銅立人像的未解之謎。

翻查資料，除了以上說法外，其他學者還曾提出青銅大立人或手持權杖、玉琮等物品。

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