秦兵馬俑身上發現多用途黏合劑　由雞蛋及動物膠等材料合成

繼秦始皇帝陵博物院近日發布秦始皇兵馬俑一號坑2021年度發掘新收穫後，秦兵馬俑相關研究又有新進展。

學者在兵馬俑的身上發現一種多用途的修復材料，分別是由雞蛋和動物膠組成的蛋白黏合劑，混合了陶粉做為無機填充材料組成，主要用於陶俑身體部件的黏接、修補與找平。



秦始皇帝陵博物院近日發布秦始皇兵馬俑一號坑2021年度發掘的新收穫：

該研究由西北大學文化遺產學院與秦始皇帝陵博物院合作完成，已在國際權威期刊《科技考古》（Archaeometry）上發表。

研究人員表示，在過去秦兵馬俑坑的考古發掘過程中，他們在陶俑的頭冠部、胳膊處，包括陶馬腹部、腿部的斷裂處等很多部位，都發現過一種顏色很接近灰陶色的物質。

研究人員通過X射線熒光光譜分析法等技術，發現這種物質是一種多用途的修復材料，分別是由雞蛋和動物膠組成的蛋白黏合劑，混合了陶粉做為無機填充材料組成，主要用於陶俑身體部件的黏接、修補與找平。最新的研究成果為了解兵馬俑的製作工藝提供了新的依據。

據早前報道，秦始皇帝陵博物院近日發布了秦始皇兵馬俑一號坑2021年度發掘的新收穫，考古人員共清理出陶俑25件，其中出土的中、高級軍吏俑對研究一號坑軍陣排列有重要意義。