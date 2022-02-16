河南衛視元宵節目再獲關注　絕美意境展現「國潮風」

河南衛視憑藉去年春晚上展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》成功「出圈」，並在其後策劃了《元宵奇妙夜》、《清明奇妙遊》、《端午奇妙夜》等。

今年元宵節前夕（2月14日），河南衛視再度推出《元宵奇妙遊》節目，憑藉「國潮風」的唯美視覺風格，以及多元文化元素，再令觀眾耳目一新，收穫無數好評。



據了解，今年的《元宵奇妙遊》以創意概念片串聯整場，通過「元之始終」、「宵時相逢」、「燈映萬象」3個篇章，展現了「元」之始終的希望、「宵」時相逢的浪漫，以及「燈」映萬象的家國情懷。

眾多節目中，舞蹈《夢蓮》和《五星出東方》引發眾多關注。《夢蓮》採用「蓮」這一中國文化中的經典意象，該作品以動作展現從花苞到綻放的神奇過程，同時通過留白寫意的宋代極簡美學，展現一個拋卻繁複，純凈雋永的夢境。

而《五星出東方》則講述了漢代織錦護臂的故事，置身於「金木水火土五星匯聚」的天文奇觀下，將珍貴文物所承載的深厚文化內涵在舞台上生動鮮活地展示出來。除此之外，《元宵奇妙遊》還以歌曲《風雨彩虹 鏗鏘玫瑰》為中國女足勇奪亞洲冠軍慶賀。

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《元宵奇妙遊》主創團隊認為，「奇妙」之夜，穿越歷史，也暢想當下。從古至今，雖然節日的習俗發生了演變，但承載的情感內核沒有變，留給今人哲思和啟迪。

總導演路紅莉說，做有溫度的中國傳統文化節目，一定要帶情感，「我不是向你去展示，我不是向你去科普，是我們帶你一起去熱愛。」她還直言，網民的期待與贊美是一種壓力同時也是動力。

網民評論：

「看《元宵奇妙游》漲知識」。



「河南最近可以呀，文宣做的很好」。



「論國風你可以永遠相信河南」。



「又被河南科普了舞蹈，《夢蓮》意境絕了」。

