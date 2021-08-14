河南衛視七夕推《龍門金剛》　利用AR技術復原龍門石窟千年佛像

七夕前夕（13日），河南衛視推出《七夕奇妙遊》，其中開場節目《龍門金剛》，將「金剛」與「飛天仙女」相結合，在以古跡龍門石窟為背景下，上演了一場古風舞蹈，還運用AR技術加入科技感包裝，引發好評。



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作為開場舞蹈的《龍門金剛》，以龍門石窟為背景進行表演。據了解，位於河南洛陽的龍門石窟，是世界上造像最多、規模最大的石刻群，曾被聯合國教科文組織評為「中國石刻藝術的最高峰」，亦是世界文化遺產之一。唐代詩人白居易曾這樣形容龍門石窟——「洛陽四郊，山水之勝，龍門首焉」。

那麼，《龍門金剛》為什麼選擇在龍門石窟進行拍攝？《七夕奇妙遊》導演路紅莉表示，龍門石窟是世界文化遺產、是寶貴的文化財富，用藝術的形式來表達它深層次的文化內涵則是節目組的夙願。而經過與研究院專家多次探討，與導演們的多次頭腦風暴之後，導演組決定打造《龍門金剛》這個節目。

路紅莉介紹，《龍門金剛》舞蹈在展示龍門樂伎和飛天的同時，著重塑造了龍門金剛大力士的藝術形象。舞蹈抓取龍門石窟雕刻的金剛形象，運用AR技術加入科技感包裝，在節目尾聲主創團隊根據龍門石窟的研究成果進行電腦著色復原。

此外，在龍門石窟的眾多形像中，兩眼暴突、怒視前方、二手握拳的金剛力士可謂是像造型粗獷豪放、雄健有力，象徵了頑強精神。而《龍門金剛》節目選擇金剛的形象，亦有將獨特的精神表達出來。路紅莉說，金剛是所有創作的源泉，「藝術的創作源於此，又不完全拘泥於此，希望大家可以感受到金剛的精神，金剛的力量。」

路紅莉又指，通過數字技術、科技賦能，復原的佛像重新展現在世人面前，「讓世界愛上龍門石窟，也愛上中國文化，這才是《七夕奇妙遊》真正的用意。」

據了解，《七夕奇妙遊》運用AR技術，講述了在2035年，女宇航員唐小天回到唐朝洛陽，結識了醫藥世家出身的唐小竹和說書藝人唐小可，並在她們的帶領下度過了一個特別的七夕節的故事。

《七夕奇妙遊》將舞蹈、國樂、戲曲、詩詞等元素連綴成篇，包括舞蹈《龍門金剛》、歌曲《給女孩》、經典戲曲聯唱《愛》、器樂《破陣樂》、主題曲《為自己鼓掌》、歌曲《夜空中最亮的星》等六個節目。

而今年春節期間，河南衛視憑藉舞蹈節目《唐宮夜宴》成功「出圈」，該節目在一周內收穫超過1000萬次的累計觀看量。此後，河南衛視又先後策劃了《元宵奇妙夜》、《清明奇妙遊》、《端午奇妙夜》等節目，收穫好評無數。