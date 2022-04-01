人口不足30萬小城變身外交舞台　安徽屯溪緣何成為中國會客廳？

今年3月，多場外交會談在安徽屯溪召開，令這座小城受到不少關注。屯溪坐落於黃山腳下，當地人口不足30萬，那麼，這一名不見經傳的小城緣何成為中國的「外交會客廳」呢？



3月19日至20日，國務委員兼外長王毅在安徽屯溪，分別會見到訪的贊比亞、阿爾及利亞外長，並與坦桑尼亞外長舉行視像會議；3月30日至31日，第三次阿富汗鄰國外長會同樣在安徽屯溪召開，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克斯坦、土庫曼、烏茲別克六國的外長（或代表）出席此次會議。

交通便利有足夠的接待能力

屯溪這一並不出名的地名，亦因上述外交會談而廣受關注。實際上，屯溪是黃山市的中心城區，位於世界文化與自然遺產黃山腳下，新安江水從城中流淌而過。

據《中國新聞周刊》報道，屯溪是一座僅擁有不足30萬人口的小城區，但黃山屯溪國際機場卻坐落於此，為會議提供了基礎的交通保障。黃山屯溪國際機場距屯溪5.5公里，是中國重要的旅遊機場，也是安徽第二大民用機場和第二個國際機場，皖浙贛周邊地區唯一的國際機場。

此外，京福高鐵、黃杭高鐵以及徽杭、合銅黃等高速公路通達屯溪，陸路交通方面也十分便利。而作為知名的旅遊城市，黃山中心城區屯溪全年可接待遊客1500萬人次，有足夠的能力保障前述各類外事活動舉辦。曾任外交部政策研究室主任、中國國際問題研究所所長的楊成緒表示，屯溪的外事接待能力，以及綜合保障能力，是重要的考量因素。

人文自然環境優越

楊成緒還表示，屯溪的人文自然環境亦是考量標準。「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳」，屯溪區地處黃山腳下，自然環境優越，人文底蘊深厚，「黃山迎客松聞名天下，這是屯溪的天然優勢。」

據了解，原本陳列在北京人民大會堂安徽廳內的鐵畫《迎客松》，因周恩來在觀賞時對其大加讚賞，表示「鐵打的迎客松，象徵著我們祖國的萬古長青，既有政治氣派，又有藝術魅力」，而後被移放至人民大會堂接待廳，從此黃山迎客松走上外交舞台，在北京2020冬奧會的開幕式上，黃山迎客松造型的煙花還出現在鳥巢上空。

疫情防控考量

據了解，安徽省在內地疫情防控中是做得較好的省份之一，而屯溪作為黃山市的一個區，常住人口29萬餘人，從疫情防控的角度看，相對容易實現精準防控。外交學院亞洲研究所所長郭延軍認為，把會議安排到北京以外的城市，一方面可以省去很多防疫安排上的繁瑣程序；另一方面，舉辦這種國際會議，本身也是對中國地方文化、城市影響力的宣傳。

事實上，除了安徽屯溪之外，廣西桂林、四川都江堰、江蘇無錫等極具特色、魅力的城市亦曾扮演過中國的「外交會客廳」角色。郭延軍表示，中國的「外交會客廳」越來越多、亦越來越呈現出「下沉」趨勢，「這是疫情之後的新做法，也是新嘗試」。他認為，這種嘗試一方面可以減輕北京作為政治中心的外事活動壓力；也可很好地宣傳中國整體的發展情況，促進地方的發展。