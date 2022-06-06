梁實的「40年高考馬拉松」：只為圓一心願　兒已留美碩士畢業

內地遠近聞名的「最牛高考釘子戶」梁實，又要參加高考了。1983年，16歲的他高中畢業第一次參加高考。明天（7日），年屆55歲的他第26次參加高考。距他第一次參加高考，今年是第40年。他的兒子則早已留學美國並碩士畢業。

除了期間有幾年因政策原因無法參加外，他幾乎年年參加。梁實說，他只是想要完成一個心願。



「剛恢復高考那幾年，我才上小學，整個社會風氣很不一樣，那個時候聽到某人考上大學，我整個人頭皮都會發麻，看他們都是仰視」，提到考大學，梁實言語間仍激情澎湃。有人稱他為「高考釘子戶」，有人叫他「中國第一鐵腦殼」、「中華第一考王」。據他說，常年備考的茶館都倒閉了好幾間，但每一次放榜，他都未能如願。

如今，梁實頭髮已有些花白，仍執拗地參加高考。他今年準備改考文科，經過一年的備考，早已信心滿滿，「我覺得選文科是選對了，如果早幾年選文科，應該早就考上了。」他說，今年最高目標還是四川大學，不過考上川大可能有些困難，但上重點本科沒問題。「一直死磕川大可能會很多年一直考不上，在這個問題上不能死犟，要學會轉彎。」

梁實在備戰高考。（九派新聞）

感今年高考變化不大：惟要出具48小時核酸陰性報告

馬上要高考了，梁實說，以前還會有點兒緊張，現在一點都不緊張，異常淡定。他指今年高考與往年沒甚麼很大的不同，只是疫情會有些影響，在考前兩週，每天都要健康打卡、上報體溫等，考試時還要出具48小時核酸陰性報告。

他表示，自己喜歡在茶館溫書，今年也基本都在茶館備考，早上去茶館點杯茶，從早坐到晚，邊喝茶邊學習，不過他去過溫書的茶館如今已經倒閉兩三間了。

梁實多年來接受傳媒訪問。（影片截圖）

有網民笑稱，梁實讀完大學都快退休了。對此，他表示，自己不是為了找工作，就算現在考上大學，畢業找工作也不會有人請。「我主要是為了完成上大學這個心願，我從小就覺得大學很神聖，不去讀大學心有不甘。」

嘆以前大學生「非常拽」：從農民變知識分子

他又表示，以前讀完大學分配工作，考上大學就意味着金飯碗。「那個時候誰考上大學，說出去都是有檔次有身份的事情，感覺一下從農民變成知識分子，可以天天穿着白襯衫，兩支鋼筆插在襯衣口袋裏，非常拽。」，而現在考上大學就沒有那種跳龍門的感覺，雖然大家也非常重視這件事，但和以前不一樣，以前是徹底打翻身仗，現在讀完大學路還遠。

他表示，當年不要說考上本科，即便考到中專，都可以把農村戶轉成城市戶，畢業後包分配工作，都是做管理崗，所以說能不能考上，懸殊太大了。當時班裏五十多人，也就考上三四個。自己成績中下水平，專科都沒考上。

2014年，梁實走出考場，一臉失落。（四川新聞網）

曾要考大學因「不想一輩子當工人」

他說，由於不屬於農村戶口，那時候也不興打工，他高考失利後只能在家待業，在農村種地都沒資格。父母支持下，他就全職在家備考。第二年、第三年還是沒考上，1985年，在他第三次高考落榜後，就去讀了技校，在峨眉冶金機械廠學車工，當時讀技校就相當於工作。

讀了大概一學期，他就跑掉不讀了。當時想如果沒上大學，一輩子就只能當個工人，心裏不甘。後來他又參加過一次工作，在一間國企當木材業務員，工作期間，也是邊工作邊準備高考。

生意年賺百萬：以前錢好賺 今年行情差「七八個月沒做」

才做了幾年時間，公司就倒閉了。他便去做建材生意，僅僅用了一年就賺了上百萬元，一直做到今天，身家千萬。

梁實在溫書。（搜狐網）

梁實做過很多工作，以前做過服裝生意，後來一直做建材，因為做的時間比較長，不需要太操心。但今年行情不好，有差不多七八個月沒做了。所以目前還在想，考上後從事甚麼樣的行業，得重新找個事情來做，總不能每天泡一杯茶安度晚年。

未來考慮直播賺錢：正大光明、合法合規

他說，以前運氣還行，錢還挺好賺，從沒有想過。「這幾年不行了，如果哪一天真的可以通過直播來賺錢，只要合理合法，我覺得都可以嘗試一下。我也沒必要裝出一副很純粹的樣子。再者直播就不純粹了？人家都是正大光明、合法合規的。」

他認為，今年考上的可能性很大。如果真的考得不理想，那明年一定會考一個很好的分數，自己對文科把握很大。