比大熊貓還珍稀　世界瀕危物種伊犁鼠兔時隔8年再現身自然

伊犁鼠兔是世界瀕危物種之一，全球範圍內數量已不足1000隻，比國寶大熊貓還要稀少。近日，伊犁鼠兔時隔八年再次現身大自然，且出現了繁殖跡象。



伊犁鼠兔是新疆的特有物種，屬兔形目，鼠兔科，外形像兔子又像老鼠，額頭和頸側有3塊棕色斑點，是當前國際公認的僅有的24個鼠兔屬種中，耳朵最大、後足最長、體形最大的一種。

伊犁鼠兔喜歡棲息於海拔2800米指4100米之間的高寒地帶，新疆天山山脈是其唯一的棲息地。因伊犁鼠兔靠採食天山雪蓮、紅景天、金蓮花等藥用植物生存，還有不少網民調侃稱，「不愧是保護動物，吃的都是國家二級保護植物」、「這高級食譜，數量少是不是因為都修煉成仙了」。此外，白鼬、石貂、狐狸和各種猛禽都是伊犁鼠兔的天敵。

事實上，伊犁鼠兔是偶然被發現的物種。1983年7月，伊犁地區防疫站組織了一支自然疫源地調查隊，駐紮在尼勒克縣吉里馬拉勒山山谷，並在此次調查中採集到了伊犁鼠兔的1號標本，其後經過多次調查確定其為新物種，並於1986年將其正式命名為伊犁鼠兔。

20世紀90年代，科學家度伊犁鼠兔的數量進行統計，並估計有2000隻左右，而後伊犁鼠兔便消失在人們的事業中，直至2014年夏天，才再次在天山山脈發現伊犁鼠兔。以及近日，有志願者在天山山脈精河縣區域吉普克山區等地開展保護和監測工作時，時隔八年再次用相機拍到清晰的伊犁鼠兔照片，且還出現了繁殖跡象。